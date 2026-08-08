Lionel Messilabdarúgó-világbajnokságCristiano Ronaldo

Fel akarták robbantani Lionel Messit az amerikai labdarúgó-világbajnokságon

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Egészen elképesztő biztonsági jelentéseket szerzett meg egy spanyol újság. Ezekben az áll, hogy a labdarúgó-világbajnokság alatt Lionel Messi folyamatos terrorfenyegetettségben élt, s kétszer is azzal fenyegették, hogy merényletet követnek el ellene.

Lantos Gábor
2026. 08. 08. 15:49
Lionel Messi halálos fenyegetéseket kapott Fotó: KEVIN C. COX Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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Gajdics Ottó
idezojelekminiszterelnök

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