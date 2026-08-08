Baka András 2011-ben még nagy hanggal rázta az öklét amiatt, amihez most asszisztál

Hasonló jogsértő módon az Alkotmánybírók egy részét is idő előtt lehetetlenítette el a Tisza-kormány, de az országgyűlési képviselők esetében is megszabta, ki nem indulhat a legközelebbi választáson. Ráadásul a visszamenőleges hatályú jogalkotással nem csak a képviselőket tiltotta ki a demokratikus választásokból, hanem Orbán Viktor is, aki a lex Orbán miatt nem lehet már miniszterelnök többé.

Magyar Péterék ugyanakkor több hibát is elkövetnek éppen, ezt már Dornfeld László jegyezte meg. Az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint sehol sem volt a társadalmi egyeztetés, az új jelölt pedig túlságosan is sokban hasonlít Sulyok Tamásra. Mindketten jogi szakemberek, akik saját szakmájukon túl kevéssé ismertek, ráadásul Baka szintén kevéssé Facebook kompatibilis. Azt sem sikerült megvalósítani, hogy a jelölt teljesen civil legyen, hiszen Baka 1990-91 között az MDF színeiben volt országgyűlési képviselő – igaz későbbi életútja a nemzetközi bíróságok és nem a direkt politika világa felé vitték tovább.

Szűcs Gábor, a Fidesz parlamenti képviselője pedig úgy reagált: „Ha Baka András szemet huny a Tisza jogállamot lebontó lépései felett, és elfogadja a jelölést, akkor magát köpi szembe, ha nem, akkor Magyar Péter újra – immár sokadjára – öngólt lőtt”. Leszögezte, hogy bármi is lesz, Sulyok Tamás eltávolítása illegitim volt, innentől pedig az új államfő sem lehet legitim.