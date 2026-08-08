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Villámgólokkal verte szét a Vasas a Zalaegerszeget az NB I-ben

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A Vasas gyakorlatilag hat perc alatt rendezte le a Zalaegerszeg elleni bajnoki mérkőzését az NB I harmadik fordulójában. A Vasas elsöprő kezdésére semmilyen válasza nem volt a gyengén játszó egerszegieknek. A ZTE súlyos, 5-0-s veresége után aligha maradhat következmények nélkül ez a produkció.

Lantos Gábor
2026. 08. 08. 17:23
A Vasas az első félidőben lesöpörte a ZTE csapatát Fotó: Balogh László Vasas Facebook
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Ennek megfelelően a Vasas már nem szaggatta szét magát a nagy melegben és a második félidő hátralévő időszakában. Azért még Horváth Rajmund is beköszönt a 79. percben, amikor szép csel után a rövid felső sarokba zúzta be a labdát. 

Ezzel sem volt még vége, mert a 86. percben Ulbrík 20 méterről óriási gólt szerzett a bal felső sarokba küldött bombájával. 5-0, totális kiütés. 

Az NB I egyik újonca folytatta jó szereplését, három forduló után is veretlen úgy, hogy az előző bajnokság első öt helyezettjből három csapattal már játszott. A meccs utolsó negyedórájában Erős Gábor, a Vasas edzője azt a luxust is megengedhette magának, hogy teljesen rutintalan, fiatal magyar játékosokat küldjön be, hogy ezek a fiatalok szokják az NB I-et. A Vasas egy pillanatig nem adta fel, lelkesen és attraktívan játszott, szinte szétverve a Zalagereszeget.

Labdarúgó NB I, 3. forduló: Vasas–Zalaegerszeg 5-0 (2-0) 

 

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