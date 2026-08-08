Villámgólokkal verte szét a Vasas a Zalaegerszeget az NB I-ben

Ennek megfelelően a Vasas már nem szaggatta szét magát a nagy melegben és a második félidő hátralévő időszakában. Azért még Horváth Rajmund is beköszönt a 79. percben, amikor szép csel után a rövid felső sarokba zúzta be a labdát.

Ezzel sem volt még vége, mert a 86. percben Ulbrík 20 méterről óriási gólt szerzett a bal felső sarokba küldött bombájával. 5-0, totális kiütés.

Az NB I egyik újonca folytatta jó szereplését, három forduló után is veretlen úgy, hogy az előző bajnokság első öt helyezettjből három csapattal már játszott. A meccs utolsó negyedórájában Erős Gábor, a Vasas edzője azt a luxust is megengedhette magának, hogy teljesen rutintalan, fiatal magyar játékosokat küldjön be, hogy ezek a fiatalok szokják az NB I-et. A Vasas egy pillanatig nem adta fel, lelkesen és attraktívan játszott, szinte szétverve a Zalagereszeget.

Labdarúgó NB I, 3. forduló: Vasas–Zalaegerszeg 5-0 (2-0)