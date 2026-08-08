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Időkapszula lett a kiszáradt Duna: hihetetlen dolgokat találni a folyó teljes szakaszán

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A drámai aszály soha nem látott szintre apasztotta a Duna vízállását Németországtól egészen a Fekete-tengerig. Miközben a folyó menti országok a megbénult hajózással, leálló atomerőművekkel és súlyos energiaválsággal küzdenek, a folyó medrében valóságos szabadtéri múzeum nyílt. Több mint nyolcvanéves, robbanóanyaggal teli náci csatahajók roncsai, világháborús tüzérségi bombák, évszázados katapult-lövedékek, sőt, még a jégkorszakból hátramaradt gyapjas mamutok csontvázai is a felszínre kerültek, teljesen átírva Európa folyami régészetét.

Odrobina Kristóf
2026. 08. 08. 17:01
Sorra kerülnek elő a történelmi kincsek a Duna rekordalacsony vízállása miatt
Sorra kerülnek elő a történelmi kincsek a Duna rekordalacsony vízállása miatt Fotó: ROBERT NEMETI Forrás: ANADOLU
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Kísértetflotta a szerb szakaszon: előbukkant a náci Fekete-tengeri Flotta

A leglátványosabb és egyben legveszélyesebb leletcsoport a szerbiai Prahovo kikötővárosának közelében, a román határ mellett emelkedett ki a vízből. Több tucat második világháborús német hadihajó rozsdás törzse és letört árboca vált láthatóvá.

A történészek feljegyzései szerint ezek a hajók a náci Németország Fekete-tengeri Flottájához tartoztak. 1944 szeptemberében, amikor a szovjet Vörös Hadsereg megállíthatatlanul nyomult előre a Balkánon, a visszavonuló német csapatok parancsnoka úgy döntött, hogy szándékosan elsüllyeszti a saját, körülbelül 200 hajóból álló flottáját a Duna-szorosban. A cél az volt, hogy a roncsokkal teljesen eltorlaszolják a folyót, és ezzel lelassítsák a szovjetek előrehaladását.

Bár az egykori kommunista jugoszláv hatóságok néhány roncsot kiemeltek, a hajók többsége a mederben maradt. A mostani extrém aszály miatt felszínre került monstrumok komoly fejfájást okoznak a hatóságoknak: a megfeneklett hadihajók jelentős része a mai napig tonnányi éles lőszert és fel nem robbant robbanóanyagot rejt a gyomrában, ami miatt a szerb kormány az Európai Unió pénzügyi támogatásával kénytelen megkezdeni a terület sürgős aknamentesítését és a hajók kiemelését.

Éles bombák Budapesten, katapultgolyók a Dunakanyarban

Nemcsak Szerbiában okoz riadalmat a háborús örökség. A magyarországi Duna-szakaszon is bőven akad dolga a tűzszerészeknek. Budapesten, a Margit híd közelében a visszahúzódó víz miatt egy hatalmas, fel nem robbant német tüzérségi lövedéket találtak, ami miatt a hatóságoknak le kellett zárniuk a folyó érintett szakaszát. A rekordalacsony vízállás miatt a Duna medre Szobnál egy rejtélyes autóroncsot, Érdnél és Budapesten pedig számos éles második világháborús bombát és egy katonai motorkerékpárt tárt fel, amelyek fokozott veszélyt jelentenek. 

Kicsit északabbra, a Dunakanyarban, Visegrád magasságában a lakosok és a régészek még régebbi korok nyomaira bukkantak. A Mátyás Király Múzeum szakemberei olyan kőgolyókat vizsgálnak, amelyek az első elemzések alapján évszázadokkal ezelőtti ostromokból származó katapult-lövedékek lehettek. 

Eközben Horvátországban, Opatovac falu mellett egy vélhetően 1937-ben elsüllyedt, Fulton nevű teherszállító hajó fagerendás váza bukkant elő a semmiből, a helyi lakosok legnagyobb ámulatára. De más helyeken is előbukkannak világháborús hajóroncsok.

Világháborús hajóroncs a Duna medrében Bajánál (Fotó: ROBERT NEMETI / ANADOLU)
Világháborús hajóroncs a Duna medrében Bajánál (Fotó: ROBERT NEMETI / ANADOLU)

Szenzáció Bulgáriában

A legősibb és tudományos szempontból legizgalmasabb felfedezést azonban a folyó alsóbb szakaszán, Észak-Bulgáriában, Ryahovo falu mellett regisztrálták.  A regionális történeti múzeum szakértői megállapították, hogy egy közel négyezer évvel ezelőtt kihalt, jégkorszaki gyapjas mamut maradványairól van szó. A Duna mélye egy szinte tökéletes épségben megmaradt alsó állkapcsot, két hatalmas agyart, egy lapockacsontot és egy bordát őrzött meg az utókornak.

Egy közel négyezer évvel ezelőtt kihalt mamut maradványai (Fotó: HANDOUT / Rousse Regional Historical Museu)
Egy közel négyezer évvel ezelőtt kihalt mamut maradványai (Fotó: HANDOUT / Rousse Regional Historical Museu)

Egy ókori híd is előbbukkant a Duna medrében.

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