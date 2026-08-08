Időkapszula lett a kiszáradt Duna: hihetetlen dolgokat találni a folyó teljes szakaszán

Kísértetflotta a szerb szakaszon: előbukkant a náci Fekete-tengeri Flotta

A leglátványosabb és egyben legveszélyesebb leletcsoport a szerbiai Prahovo kikötővárosának közelében, a román határ mellett emelkedett ki a vízből. Több tucat második világháborús német hadihajó rozsdás törzse és letört árboca vált láthatóvá.

A történészek feljegyzései szerint ezek a hajók a náci Németország Fekete-tengeri Flottájához tartoztak. 1944 szeptemberében, amikor a szovjet Vörös Hadsereg megállíthatatlanul nyomult előre a Balkánon, a visszavonuló német csapatok parancsnoka úgy döntött, hogy szándékosan elsüllyeszti a saját, körülbelül 200 hajóból álló flottáját a Duna-szorosban. A cél az volt, hogy a roncsokkal teljesen eltorlaszolják a folyót, és ezzel lelassítsák a szovjetek előrehaladását.

De wrakken van schepen van nazi-Duitsland zijn tevoorschijn gekomen in de Donau vanwege een recordlaag waterstand. pic.twitter.com/B8G013o3QP — ⚜️ Mariba 👑 (@DragaMariba) August 1, 2026

Bár az egykori kommunista jugoszláv hatóságok néhány roncsot kiemeltek, a hajók többsége a mederben maradt. A mostani extrém aszály miatt felszínre került monstrumok komoly fejfájást okoznak a hatóságoknak: a megfeneklett hadihajók jelentős része a mai napig tonnányi éles lőszert és fel nem robbant robbanóanyagot rejt a gyomrában, ami miatt a szerb kormány az Európai Unió pénzügyi támogatásával kénytelen megkezdeni a terület sürgős aknamentesítését és a hajók kiemelését.