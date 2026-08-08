Túltolta a füllentést, távozni kényszerült a legfiatalabb cambridge-i fekete professzor

Priyamwada Gopal, Cambridge indiai születésű professzora most azt állította a brit közmédiának: az ügy „súlyos reputációs (hírnévbeli) károkat” okozott az egyetemnek, ő pedig kollégáival egyetemben szokatlannak találta, hogy Ardayt már pályafutása elején ilyen fontos pozícióba nevezték ki.

A The Telegraph jelentése szerint az Arday által felkért ügyvédi iroda

rasszizmussal vádolta meg azokat, akik megtámadták védencüket.

Rátehetett az igazságra egy lapáttal

Számos vád ugyanakkor inkább Arday személyi integritásával volt kapcsolatos; egyes állításai a hihetőség határát is súrolták.

Ízelítőként néhány:

* több egyetem is cáfolta, hogy — saját állításával ellentétben — Arday náluk mesterszakot végzett volna, vagy később vendégprofesszorként tevékenykedett volna,

* a könyvszakma furcsállta az állítását, miszerint 1,4 millió fontot (600 millió forintot) kapott volna előre a 41 évesen (!) megjelenő emlékirataiért,

* állítása szerint hat nap alatt 600 mérföldet, csaknem ezer kilométert futott le (ez majdnem világrekord lenne),

* 35 nap alatt pedig 30 maratont futott, az utolsó kilencet már szárkapocscsont-repedéssel.

Borítókép: Jason Arday, aki eddig a Cambridge-i Egyetem oktatásszociológia professzora volt (Forrás: Cambridge-i Egyetem)