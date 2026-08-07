Magyar Péter feldühödött, amikor Kelemen Ágnes szabadságáról kérdezték + videó
Teljesen kiakadt Magyar Péter, amikor a mai kormányszóvivői tájékoztatón a vízügyi államtitkár szabadságáról kérdezte őt a HírTV. A miniszterelnök azt állította, ő maga kérte az államtitkárt, hogy hivatalos útra menjen Ausztriába, ahol azt kellett kiderítenie, hogy vajon tartanak-e vissza plusz vizet az osztrákok. A kormányfő a HírTV pocskondiázása mellett azt is belengette, hogy többet nem is kérdezhetnek.
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