Szabadság hídroncsuszály

Vámszedőházak, hídrobbantás, jégzajlás és uszályok – itt a teljes története a Szabadság hídnál láthatóvá vált roncsnak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Tóth Ferenc nyugalmazott vízügyi főtanácsos árulta el lapunknak a legfontosabb mozzanatokat.

Jakubász Tamás
2026. 08. 07. 17:07
szabadság híd roncs érdeklődők vámszedőház
Sokan próbálják lencsevégre kapni a roncsot. Fotó: Éberling András
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
szabadság híd roncs érdeklődők vámszedőház
Ma is áll. Vámszedőház a Szabadság híd pesti oldalán. Fotó: Éberling András

A II. világháború végén, 1945 januárjában, a Budapestért folyó ádáz harcok idején a németek aláaknázták a hidakat, hogy feltartóztassák a Vörös Hadsereget. Robbanóanyag a Ferenc József hídra is került, a robbantóállomást pedig az egyik vámszedőházban rendezték be. – A szovjet légierő folyamatosan tűz alatt tartotta a németeket, találat érte a vámszedőházakat is. Ezután a németek a Gellért szállóba húzódtak vissza, de a szovjetek továbbra is lőtték a Gellért tér környékét, és eltalálták a robbantókábeleket is.

Ez is közrejátszott abban, hogy amikor a németek robbantottak, nem csak a híd középső, 80 méteres része zuhant a Dunába, hanem a budai oldalon levő konzolkeret és a járófelület egy része is.

A hídpillér felőli szakasz ugyanakkor fennakadt a híd lábazatán – idézte fel Tóth Ferenc.

Hídhibrid

A harcok befejezése után a Ferenc József híd felújítását kezdték meg elsőként, amelynek a vízügyi szakember szerint igen hétköznapi oka volt: ennek a hídnak voltak kéznél a tervrajzai. Akkor persze nem az eredeti állapotban gondolkoztak, azonnal kivitelezhető megoldás kellett. Öt, egyenként ezer tonnás uszályt állítottak egymás mellé, egyenlő távolságra, majd azokra fából készült hidat építettek. Furcsa hibrid jött létre: a két hídlábon, a két partnál álltak a régi vasátkelő maradványai, amiket összekötöttek az uszályokon álló fahíddal. – A híd ugyanakkor nem volt hosszú életű, 1946. január 10-én éjjel jégzajlás miatt gyorsan el kellett bontani – mondta Tóth Ferenc. A sietős bontáshoz egy újabb uszályt állítottak be a pesti oldali hídláb és a Pest felőli első uszály közé. Az elbontott fahídelemeket rohamtempóban a beállított uszályra kezdték dobálni, csakhogy az uszály egy elhibázott manőver miatt a mederfenéken álló hídroncsnak, egy levágott lámpaoszlopcsonknak ütközött.

A sérült uszályt igyekeztek a part mellé kihúzni, azonban ez nem sikerült és a fedélzetre dobált bontott fahídelemekkel együtt a hajó a híd lábától 50 méterrel elsüllyedt.

– Napjainkban is ott van a meder fenekén – mondta Tóth Ferenc, majd megjegyezte, hogy az uszály felépítményeit 1947 és 1992 között levágták.

De akkor mit lehet látni?

A hajótest mára mélyen beleült az iszapba, mást ugyanakkor látni lehet. Az öt uszályból álló fahidat 1946-ban tehát elbontották, ami úgy történt, hogy egyben kifordították és a budai partoldalhoz és az egyetem előtt rögzítették. Kifordítása közben azonban a fából és vasból épült híd járófelületének egyes részei a vízbe zuhantak.

A fát idővel elvitte a víz, a robbantáskor sérült vashídelem azonban ma is látható, azt a későbbiekben sem emelték ki.

– A híd újjáépítéséhez nem volt szükség rá, így 24 órában várja a látogatókat – mondta Tóth Ferenc.

Most kisebb tömegek próbálják nap, mint nap lefényképezni, megtette ezt a Magyar Nemzet is. Csütörtökön ennyit lehetett látni:

szabadság híd roncs érdeklődők
Csütörtök délután ennyit mutatott magából a roncs. Fotó: Éberling András

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gajdics Ottó
idezojelekminiszterelnök

Magamutogatás

Gajdics Ottó avatarja

Vagyunk itt pár millióan, akik szerint az, hogy a miniszterelnök összevissza rohangál, majd kisvideókat gyárt az ámokfutásáról, még nem válságkezelés.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.