A Fidesz energiacsomagjával kampányol a Tisza

A szélerőmű-pályázat a valódi fordulat

A szélenergia esete más. Az Orbán-kormány 2016-ban 12 kilométeres védőtávolságot írt elő a szélerőművek és a beépített területek között, ami a gyakorlatban ellehetetlenítette az új telepítéseket – Magyarországon nem volt olyan terület, amely ennek megfelelt volna. A szabályt 2023 decemberében fogadott kormányrendelettel törölték el, 2024. január 1-jétől a védőtávolság 700 méterre csökkent, és megszűnt a kötelező pályázati eljárás is. Az azóta eltelt időben azonban tényleges nagy volumenű szélerőmű-pályázat nem indult. Magyar Péter most egyrészt azt jelentette be, hogy augusztus 31-ig kiírják az első pályázatokat – ez szintén régóta ismert,

az viszont tényleges újdonság, hogy a beruházásokban kötelező állami tulajdonrészt írnak elő, amelyből a költségvetés és az önkormányzatok is részesednek.

Az okosmérő-kiterjesztés az egyetlen teljesen új elem

Az okosmérők telepítése maga nem új program, elosztói pilotprojektek és uniós társfinanszírozású körök keretében évek óta zajlik. Az viszont új, hogy Magyar Péter szerint mostantól bárki igényelhet ingyenes okosmérőt, és évi 4000 kilowattóra feletti fogyasztás esetén a telepítés kötelezővé válik. Ez a lakossági fogyasztók jelentős részét érintő, országos léptékű kiterjesztés, amilyenről korábban nem volt szó. Egy átlagos magyar háztartás évente 2500 kWh-t fogyaszt, de a kötelezettség könnyen érintheti a nagyobb családi házak tulajdonosait, kiváltképp, ha a fűtés is elektromos berendezéssel, hőszivattyúval megy. Igaz, ezeken a házakon jellemzően napelem is működik, ami tovább bonyolítja a helyzetet.

Politikai értékelések gazdasági bejelentések helyett

A bejelentés több eleme ugyan ténymegállapításként hangzik el, de valójában politikai értékelés.

Magyar Péter szerint a korábbi kormányok „szándékosan akadályozták” a szélerőművek építését, azt is állította, hogy Paks „nem volt felkészítve” a mostani alacsony vízállásra. Annál, hogy Magyar Péter valóban tudja-e, mit akart az előző kormány, kár elidőzni, az viszont biztos, hogy az erőmű helyzete kapcsán tény, hogy az alacsony vízállás előre látható volt a jelenlegi kormány számára. Az az állítás is pontosításra szorul, hogy „az előző kormány lemondott” az energetikai célú uniós forrásokról. Magyarország több energetikai programhoz – köztük a most is emlegetett tárolási és hálózatfejlesztési pályázatokhoz – már 2023 és 2025 között hozzáfért, miközben a helyreállítási alap egy részének kifizetése a jogállamiságinak nevezett vita miatt késett.

Összességében a grandiózus, a magyar energetika megmentőjeként beharangozott csomag inkább egy már kijelölt kormányzati politika újracsomagolása, mintsem energiapolitikai fordulat.

Az energiatárolás, a hálózatfejlesztés és a geotermia terén a Tisza-kormány egy 2023 óta futó irányt vitt tovább, az állami tulajdonrész a szélerőműveknél és az okosmérők országos kiterjesztése pedig valóban újdonság.