Miután az első futással bebizonyosodott, hogy működik az elmélet felszállás közben, a csapat kipróbálta a Roc és a Porsche leszállás közbeni találkozását is. Long tökéletesen időzítve gyorsított Roc alatt, hogy közvetlenül a repülőgép futóműve mögé érjen, amint az közeledett a földhöz, így ez a próba is sikeresnek bizonyult.
Gigantikus repülővel versenyezett a valaha volt legerősebb Porsche
A világ legnagyobb fesztávú gépével is tartotta a lépést a mojavei futópályán a Cayenne Turbo Electric.
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