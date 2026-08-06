Gigantikus repülővel versenyezett a valaha volt legerősebb Porsche

Miután az első futással bebizonyosodott, hogy működik az elmélet felszállás közben, a csapat kipróbálta a Roc és a Porsche leszállás közbeni találkozását is. Long tökéletesen időzítve gyorsított Roc alatt, hogy közvetlenül a repülőgép futóműve mögé érjen, amint az közeledett a földhöz, így ez a próba is sikeresnek bizonyult.