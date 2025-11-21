Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

autós hírPorsche CayennePorscheszabadidő-autóSUV

Nem elírás: 1156 lóerős a Porsche vadonatúj terepjárója

A Cayenne negyedik generációja tisztán elektromos hajtásláncot kapott, a Turbo nevű csúcsváltozat a stuttgarti gyártó valaha volt legerősebb modellje.

Gulyás Péter
2025. 11. 21. 9:26
55 mm-rel hosszabb, mint az előző Cayenne, 15 mm híján eléri az 5 métert Forrás: Porsche
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A negyedik generációs Cayenne az első olyan nemzedék a SUV 2002-es bevezetése óta, amelyet belső égésű motor nélkül forgalmaznak. Ennek az az oka, hogy az újdonság a kizárólag elektromos járművekhez tervezett, a Macan Electricben és az Audi Q6 e-tronban is használt PPE platformra épül – ezt a döntést a Porsche még akkor hozta meg, amikor azt tervezte, 2030-ra a modellkínálatának négyötöde elektromos lesz.

Porsche Cayenne Electric
A kétféle karosszériával kapható régi, benzines Cayenne is a kínálatban marad. Forrás: Porsche

Azonban időközben kiderült, hogy közel sincs akkora kereslet a drága elektromos autókra, mint ahogy arra korábban számítani lehetett, ezért az új Cayenne Electric mellett a Porsche továbbra is forgalmazni fogja a kilenc éve bemutatott, benzines és hibrid hajtású előző Cayenne-t, amely jövőre egy második frissítésen esik át.

 

Brutális erő és gyorsulás

Porsche Cayenne Electric
2,5 mp alatt van százon, ami szó szerint gyomorforgató élmény lehet. Forrás: Porsche

A 2645 kg tömegű Cayenne Electric Turbóban a kétmotoros hajtáslánc – aktivált rajtautomatikával – 1156 lóerőt és 1500 Nm nyomatékot ad le, ami egy mozdonynak is becsületére válna. A végsebesség 260 km/óra, 

a gyorsulás pedig 0-ról 100 km/h-ra mindössze 2,5 másodpercet vesz igénybe,

és ezután még további öt másodperc sem kell a 200 km/h eléréséhez. Gyorsulásban így házon belül csak a szintén elektromos Taycan-változatok, a Turbo S (2,4 mp) és a Turbo GT (2,2 mp) előzik meg a nagy szabadidő-autót.

Porsche Cayenne Electric
Csak alul van egy aktív hűtőrács, egyébként zárt az orr-rész. Forrás: Porsche

A Turbo-hajtáslánc lelke a hátsó villanymotor, amelynek olajhűtése a motorsportból származó innováció. 

Normál vezetés közben a csúcsváltozat „csak” 857 lóerőt ad le,

de előzésekhez plusz 176 lóerő bármikor rendelkezésre áll 10 másodpercre a kormánykeréken található „push to pass” gomb megnyomásával. A belépőszintű, 2525 kg tömegű Cayenne Electric szintén összkerekes, kétmotoros hajtáslánccal van szerelve, de jóval kisebb – 408 lóerő – a rendszerteljesítménye (rajtautomatikával 442 lóerő). Ez a verzió sem lassú, 4,8 másodperc alatt gyorsul fel százra, a végsebessége 230 km/h.

 

Villámgyors töltés, akár vezeték nélkül is

Mindkét modellváltozat vontatási kapacitása három tonna, az energiát mindkettőben egy 113 kWh-s akkumulátor biztosítja. A belépőszintű Cayenne Electric 642 km kombinált hatótávolságot kínál (WLTP), a Turbo változat pedig 623-at.

Porsche Cayenne Electric
Világújdonság a vezeték nélküli töltés. Forrás: Porsche

A PPE platform nyolcszázvoltos elektromos architektúrájának köszönhetően a töltési sebesség egy megfelelő egyenáramú töltővel akár 390-400 kW is lehet. Ez azt jelenti, hogy a tízről nyolcvan százalékra töltéshez 16 perc sem kell. 

Akár 600 kW is visszanyerhető lassítás közben, ami Formula E-szint,

és ez teszi lehetővé, hogy a fékezések 97 százaléka az üzemi fékrendszer használata nélkül valósuljon meg. A Cayenne Electric az első olyan autó a piacon, amely vezeték nélküli töltéssel is rendelkezik, az előre telepített töltőpad 11 kW sebességgel képes induktívan tölteni az autót.

 

Aktív futómű és aktív aerodinamika

Porsche Cayenne Electric
Forrás: Porsche

A Turbóhoz trükkös aktív felfüggesztés (Porsche Active Ride) is jár, amely állítólag szinte teljesen megszünteti a karosszéria dőlését és bólintását. Az alulkormányzottságot nyomatékvektorozó rendszer és részlegesen önzáró differenciálmű csökkenti minimálisra. Alapáron jár mindkét verzióhoz az összkerékkormányzás és az adaptív csillapítás is.

Porsche Cayenne Electric
A tengelytáv és a hátsó lábtér 130 mm-rel nőtt az elődhöz képest. Forrás: Porsche

Jelentősen eltér a külső dizájn az előző Cayenne-étől, mivel arra törekedtek, hogy a lehető legáramvonalasabbá tegyék (alaktényező: 0,25) a karosszériát. Ez a törekvés leginkább az orr-részen figyelhető meg: ahol korábban egy széles hűtőrács volt, most egy zárt panel található, és a motorháztető is alacsonyabban húzódik, mint korábban. Számos aktív aerodinamikai megoldást vetettek be a stuttgarti mérnökök, ezek közé tartoznak az orrban elhelyezett mozgatható hűtőlamellák, a karosszéria körüli légfüggönyök, az adaptív tetőszpojler, hátul pedig a nagy méretű diffúzor, amely a Turbóban mozgó elemeket is tartalmaz.

 

Milyen belül?

Porsche Cayenne Electric
Kevés a gomb, sok a képernyő. Forrás: Porsche

Az elektromos Cayenne 

a Porsche eddigi legnagyobb képernyőit kapta meg.

Középen az infotainment érintőképernyő, az OLED technikájú Flow Display található, amely szokatlan módon két különálló szegmensre oszlik: a nagyobb felső rész az összetettebb funkciókhoz, például a térképek megjelenítéséhez és az új vezetési „hangulatmódok” aktiválásához használható; a törésvonal alatti, keskenyebb alsó szegmens pedig a médialejátszó, a keresőablak, az ülésfűtés és a navigáció funkcióit tartalmazza, de itt lehet megnézni a beállított hőmérsékletet és itt van az okostelefon-integráció indítója is.

Porsche Cayenne Electric
A képek alapján a belső minőségre nem lehet panasz. Forrás: Porsche

Az a kevés fizikai gomb, ami megmaradt, a Flow Display alatt és a kormánykeréken található. Ezek vezérlik a leggyakrabban használt funkciókat, például az audio- és klímaberendezést. A központi kijelzőt egy 14,25 colos ívelt műszerfal OLED képernyő és egy opciós, 14,9 colos, utas előtti infotainment érintőképernyő határolja. 

Felárért rendelhető kiterjesztett valóságot támogató 87 colos head-up kijelző is,

amely navigációs nyilakat vetít a vezető látóterébe az útra, a sávokra.

Porsche Cayenne Electric
Gombnyomásra elsötétül az opciós üvegtető. Forrás: Porsche

Az opciós, változtatható fényerő-szabályozással ellátott üvegtető a legnagyobb, amit valaha Porschébe szereltek. Első része klasszikus tolótetőként nyílik, miközben a teljes felület elektromosan vezérelt egy folyadékkristályos fóliának köszönhetően, a fényáteresztés „átlátszó” és „matt” beállítások között váltható gombnyomásra. Nem csak az üléseket és a kormányt, hanem a nagyobb érintkezési felületeket, például a kartámaszokat és az ajtópanelek egyes részeit is lehet fűteni.

 

Nem lesz olcsó

Porsche Cayenne Electric
Opcionális terepjáró csomag is elérhető, amely növeli a terepszögeket és extra védelmet biztosít a padlóba rejtett akkumulátornak. Forrás: Porsche

A Cayenne Electric a jövő év közepén érkezik a kereskedésekbe, kezdetben két kivitelben. Németországban a 442 lóerős normál változat 105 200 euróba (40 millió forint), 

a Turbo pedig 165 500 euróba (63 millió forint) kerül majd extrák nélkül,

a magyar áraktól még nincs hír. A piaci bevezetéskor a vásárlók 13 külső színből, kilenc 20 és 22 col átmérőjű felniből és 12 belső megjelenésből választhatnak, az opciós belső csomagból is rendelkezésre áll öt.
 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu