Nem elírás: 1156 lóerős a Porsche vadonatúj terepjárója

A negyedik generációs Cayenne az első olyan nemzedék a SUV 2002-es bevezetése óta, amelyet belső égésű motor nélkül forgalmaznak. Ennek az az oka, hogy az újdonság a kizárólag elektromos járművekhez tervezett, a Macan Electricben és az Audi Q6 e-tronban is használt PPE platformra épül – ezt a döntést a Porsche még akkor hozta meg, amikor azt tervezte, 2030-ra a modellkínálatának négyötöde elektromos lesz.

A kétféle karosszériával kapható régi, benzines Cayenne is a kínálatban marad. Forrás: Porsche

Azonban időközben kiderült, hogy közel sincs akkora kereslet a drága elektromos autókra, mint ahogy arra korábban számítani lehetett, ezért az új Cayenne Electric mellett a Porsche továbbra is forgalmazni fogja a kilenc éve bemutatott, benzines és hibrid hajtású előző Cayenne-t, amely jövőre egy második frissítésen esik át.

Brutális erő és gyorsulás

2,5 mp alatt van százon, ami szó szerint gyomorforgató élmény lehet. Forrás: Porsche

A 2645 kg tömegű Cayenne Electric Turbóban a kétmotoros hajtáslánc – aktivált rajtautomatikával – 1156 lóerőt és 1500 Nm nyomatékot ad le, ami egy mozdonynak is becsületére válna. A végsebesség 260 km/óra,

a gyorsulás pedig 0-ról 100 km/h-ra mindössze 2,5 másodpercet vesz igénybe,

és ezután még további öt másodperc sem kell a 200 km/h eléréséhez. Gyorsulásban így házon belül csak a szintén elektromos Taycan-változatok, a Turbo S (2,4 mp) és a Turbo GT (2,2 mp) előzik meg a nagy szabadidő-autót.

Csak alul van egy aktív hűtőrács, egyébként zárt az orr-rész. Forrás: Porsche

A Turbo-hajtáslánc lelke a hátsó villanymotor, amelynek olajhűtése a motorsportból származó innováció.

Normál vezetés közben a csúcsváltozat „csak” 857 lóerőt ad le,

de előzésekhez plusz 176 lóerő bármikor rendelkezésre áll 10 másodpercre a kormánykeréken található „push to pass” gomb megnyomásával. A belépőszintű, 2525 kg tömegű Cayenne Electric szintén összkerekes, kétmotoros hajtáslánccal van szerelve, de jóval kisebb – 408 lóerő – a rendszerteljesítménye (rajtautomatikával 442 lóerő). Ez a verzió sem lassú, 4,8 másodperc alatt gyorsul fel százra, a végsebessége 230 km/h.

Villámgyors töltés, akár vezeték nélkül is

Mindkét modellváltozat vontatási kapacitása három tonna, az energiát mindkettőben egy 113 kWh-s akkumulátor biztosítja. A belépőszintű Cayenne Electric 642 km kombinált hatótávolságot kínál (WLTP), a Turbo változat pedig 623-at.