Nem fogja elhinni, mennyivel száguldott egy autó Pécs belterületén

A rendőrségi traffipax lefotózta a kocsit, amelynek üzembentartója 312 ezer forintról fog bírságot kapni.

2025. 12. 31. 11:12
Forrás: Baranya vármegyei rendőrség
Pécs belterületén 50 km/h helyett 124 km/h sebességgel ment a fényképen látható, ismeretlen típusú autó. A mutatványt 312 ezer forint közigazgatási bírsággal és 8 büntetőponttal „jutalmazta” a Baranya vármegyei rendőrség. 

Fotó: Baranya vármegyei rendőrség

Bár a számok önmagukban is beszédesek, a valódi tét nem a pénzbírság. Egy ilyen sebességtúllépésnél a sofőrnek esélye sincs váratlan helyzetekben korrigálni, ezzel pedig nemcsak saját, hanem mások életét is kockára teszi. Szerencsére ebben az esetben nem történt tragédia.

 

