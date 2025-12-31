Nem fogja elhinni, mennyivel száguldott egy autó Pécs belterületén

Pécs belterületén 50 km/h helyett 124 km/h sebességgel ment a fényképen látható, ismeretlen típusú autó. A mutatványt 312 ezer forint közigazgatási bírsággal és 8 büntetőponttal „jutalmazta” a Baranya vármegyei rendőrség.

Fotó: Baranya vármegyei rendőrség

Bár a számok önmagukban is beszédesek, a valódi tét nem a pénzbírság. Egy ilyen sebességtúllépésnél a sofőrnek esélye sincs váratlan helyzetekben korrigálni, ezzel pedig nemcsak saját, hanem mások életét is kockára teszi. Szerencsére ebben az esetben nem történt tragédia.