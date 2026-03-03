Drága villanyautóból készített olcsó hibridet a Fiat

Az 1957-ben bemutatott Fiat 500 a háború utáni Olaszország mobilitásának szimbóluma lett, és gyorsan a stílusos, mégis elérhető városi közlekedés ikonikus szereplőjévé vált. Azóta generációk nőttek fel vele, miközben a modell folyamatosan megújult, de megőrizte karakterét. Klasszikus formák, könnyed elegancia és a „dolce vita” szellemisége jellemezte a 2007-ben érkezett, retróautónak szánt új nemzedéket is, amely a Fiat Panda műszaki alapjaira épült, ezért már nem hátul, hanem elöl horda a vízhűtéses motorjait.

Fotó: Fiat

Ez a nemzedék egészen máig gyártásban maradt, de közben 2020-ban megjelent a még újabb 332-es nemzedék, eredetileg kizárólag elektromos hajtással. Később azonban látta a Fiat, hogy a villanyautó-eladások közel sem abban a mértékben emelkednek, ahogy arra számítottak, ezért lóhalálában átalakították az elektomosnak tervezett második generációt lágy hibriddé.

Az egyliteres, 65 lóerős, háromhengeres szívó benzinmotor szerény menetteljesítményeket biztosít

(0-100 km/h: 16,2 mp, végsebesség 155 km/h) a kis olasznak, viszont legalább a fogyasztása sem eltúlzott a maga 5,3 literes átlagértékével (WLTP).

Fotó: Fiat

A Fiat 500 Hybrid Torino Edition különleges kiadásban az elegáns vonalakat 16 colos könnyűfé felnik és LED fényszórók egészítik ki. A fedélzeten a jelen technológiája is helyet kapott: a 10,25”-os érintőképernyő, vezeték nélküli Apple CarPlay és Android Auto, valamint intuitív infotainment-rendszer és vezetéstámogató rendszerek biztosítják, hogy menet közben is kapcsolatban maradjon a vezető a világgal, és hogy biztonságban érezze magát.

Fotó: Fiat

A bevezető Torino Edition mellett az 500 Hybrid modellcsalád három szintű felszereltségi szinttel érhető el Magyarországon:

• az alap Pop, amely a letisztult, funkcionális városi mobilitást kínálja;

• az Ikon, amely a technológia és kényelem egyensúlyát testesíti meg;

• valamint a prémium La Prima, amely még gazdagabb, exkluzív funkciókkal emeli az

élményt a csúcsra.

Fotó: Fiat

A Pop felszereltségű modell hazai bevezető ára 6 150 500 forint, amely versenyképes ajánlatnak számít a városi kisautók között, bár a Volkswagen Polo Trend, a Toyota Aygo X és a Citroën C3 még olcsóbb.