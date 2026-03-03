Rendkívüli

Már az ügyészség is megerősítette: nyomoz a NAV Radnai céges botránya miatt

autós hírFiatFiat 500

Drága villanyautóból készített olcsó hibridet a Fiat

A második generációs új 500-asból már nemcsak elektromos változat kapható itthon, hanem lágy hibrid is, bő hatmillió forintért.

2026. 03. 03. 14:02
Fiat 500 Hybrid Forrás: Fiat
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az 1957-ben bemutatott Fiat 500 a háború utáni Olaszország mobilitásának szimbóluma lett, és gyorsan a stílusos, mégis elérhető városi közlekedés ikonikus szereplőjévé vált. Azóta generációk nőttek fel vele, miközben a modell folyamatosan megújult, de megőrizte karakterét. Klasszikus formák, könnyed elegancia és a „dolce vita” szellemisége jellemezte a 2007-ben érkezett, retróautónak szánt új nemzedéket is, amely a Fiat Panda műszaki alapjaira épült, ezért már nem hátul, hanem elöl horda a vízhűtéses motorjait. 

Fiat 500 Hybrid
Fotó: Fiat

Ez a nemzedék egészen máig gyártásban maradt, de közben 2020-ban megjelent a még újabb 332-es nemzedék, eredetileg kizárólag elektromos hajtással. Később azonban látta a Fiat, hogy a villanyautó-eladások közel sem abban a mértékben emelkednek, ahogy arra számítottak, ezért lóhalálában átalakították az elektomosnak tervezett második generációt lágy hibriddé. 

Az egyliteres, 65 lóerős, háromhengeres szívó benzinmotor szerény menetteljesítményeket biztosít

 (0-100 km/h: 16,2 mp, végsebesség 155 km/h) a kis olasznak, viszont legalább a fogyasztása sem eltúlzott a maga 5,3 literes átlagértékével (WLTP).

Fiat 500 Hybrid
Fotó: Fiat

A Fiat 500 Hybrid Torino Edition különleges kiadásban az elegáns vonalakat 16 colos könnyűfé felnik és LED fényszórók egészítik ki. A fedélzeten a jelen technológiája is helyet kapott: a 10,25”-os érintőképernyő, vezeték nélküli Apple CarPlay és Android Auto, valamint intuitív infotainment-rendszer és vezetéstámogató rendszerek biztosítják, hogy menet közben is kapcsolatban maradjon a vezető a világgal, és hogy biztonságban érezze magát.

Fiat 500 Hybrid
Fotó: Fiat

A bevezető Torino Edition mellett az 500 Hybrid modellcsalád három szintű felszereltségi szinttel érhető el Magyarországon:

• az alap Pop, amely a letisztult, funkcionális városi mobilitást kínálja;

• az Ikon, amely a technológia és kényelem egyensúlyát testesíti meg;

• valamint a prémium La Prima, amely még gazdagabb, exkluzív funkciókkal emeli az
élményt a csúcsra.

Fiat 500 Hybrid
Fotó: Fiat

A Pop felszereltségű modell hazai bevezető ára 6 150 500 forint, amely versenyképes ajánlatnak számít a városi kisautók között, bár a Volkswagen Polo Trend, a Toyota Aygo X és a Citroën C3 még olcsóbb.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Hála, genfi konvenció és egyéb gazemberségek

Bayer Zsolt avatarja

Kezdjük talán a hálával! Ugyanis ez annyira szürreális és felfoghatatlan, hogy Orwell és Ionescu egymás vállán zokog most a mennyekben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu