Varga Mihályt és Hernádi Zsoltot is magához rendelte Orbán Viktor, rendkívüli tanácskozást tartanak

Összehívtam az Energiabiztonsági Tanács ülését. Áttekintettük az energiapiaci helyzetet. Kell az olcsó orosz gáz és olaj” – írta a közösségi oldalára feltöltött bejegyzésében Orbán Viktor.

Forrás: Facebook/Orbán Viktor

Az Energiabiztonsági Tanács ülésezése azért aktuális, mert az iráni konfliktus miatt a világ egyik legfontosabb tengeri útvonalát, a Hormuzi-szorost lezárás fenyegeti, míg a szárazföldi Barátság kőolajvezeték újraindítását Ukrajna politikai okokból blokkolja.

Az egyeztetésen részt vesznek Orbán Viktor kulcsminiszterei, Rogán Antal, Nagy Márton és Lantos Csaba, Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke és Hernádi Zsolt, a Mol vezérigazgatója is.