Brüsszel már a magyar vétó megkerülésén dolgozik

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Európai Bizottság jogi kiskaput keres , hogy Ukrajnát támogathassa. Orbán Viktor magyar miniszterelnök egyértelművé tette: addig vétózza az ukránoknak nyújtandó uniós hitel finanszírozását szolgáló döntést, amíg Ukrajna helyre nem állítja a megrongálódott Barátság kőolajvezetéket, hogy az olajszállítás Magyarország felé újraindulhasson.
Az Európai Bizottság szóvivője a keddi sajtótájékoztatón elmondta: már dolgoznak azon, hogy oda tudják adni az ukránoknak szánt kilencvenmilliárd eurós újabb hitelt.
Nincs új információnk, a munka folyamatban van. Ténylegesen megoldást keresünk, hogy feloldhassuk ezt a hitelt, és biztosíthassuk, hogy Ukrajna megkaphassa azt.
