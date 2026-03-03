Rendkívüli

Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort + videó

UkrajnaBarátság kőolajvezetékZelenszkij

Brüsszel már a magyar vétó megkerülésén dolgozik

Brüsszel megoldást keres arra, miként adhatná oda Kijevnek az újabb kilencvenmilliárd eurós hitelt a magyar vétó ellenére. Orbán Viktor a Barátság kőolajvezeték helyreállításához köti a támogatás jóváhagyását. Kedden Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij telefonos egyeztetése is napirenden van, ahol az energiabiztonság kérdései kerülhetnek terítékre.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 16:22
Volodimir Zelenszkij és von der Leyen (Fotó: AFP)
Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Európai Bizottság jogi kiskaput keres , hogy Ukrajnát támogathassa. Orbán Viktor magyar miniszterelnök egyértelművé tette: addig vétózza az ukránoknak nyújtandó uniós hitel finanszírozását szolgáló döntést, amíg Ukrajna helyre nem állítja a megrongálódott Barátság kőolajvezetéket, hogy az olajszállítás Magyarország felé újraindulhasson. 

Orbán Viktor nem enged az ukrán zsarolási kísérleteknek
Orbán Viktor nem enged az ukrán zsarolási kísérleteknek. Fotó: AFP

Az Európai Bizottság szóvivője a keddi sajtótájékoztatón elmondta: már dolgoznak azon, hogy oda tudják adni az ukránoknak szánt kilencvenmilliárd eurós újabb hitelt. 

Nincs új információnk, a munka folyamatban van. Ténylegesen megoldást keresünk, hogy feloldhassuk ezt a hitelt, és biztosíthassuk, hogy Ukrajna megkaphassa azt.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a magyar miniszterelnök felszólította az Európai Bizottságot az ukrán energiafegyver hatástalanítására. Az Ursula von der Leyen bizottsági elnöknek írt levél kapcsán elhangzott, hogy még nem kapták meg a levelet.

Elolvassuk, megvizsgáljuk, majd válaszolunk rá. A Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos fejlemények tekintetében folytatjuk a munkát. Ukrajnával való kapcsolattartásunk során együttműködünk az összes érintett tagállammal, különösen Szlovákiával és Magyarországgal.

Közölték, hogy kedden délután Von der Leyen telefonon fog egyeztetni Zelenszkijjel, és az energiabiztonsággal kapcsolatos kérdésekről fognak beszélni.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és von der Leyen (Fotó: AFP)

