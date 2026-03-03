Brüsszel már a magyar vétó megkerülésén dolgozik

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Európai Bizottság jogi kiskaput keres , hogy Ukrajnát támogathassa. Orbán Viktor magyar miniszterelnök egyértelművé tette: addig vétózza az ukránoknak nyújtandó uniós hitel finanszírozását szolgáló döntést, amíg Ukrajna helyre nem állítja a megrongálódott Barátság kőolajvezetéket, hogy az olajszállítás Magyarország felé újraindulhasson.

Orbán Viktor nem enged az ukrán zsarolási kísérleteknek. Fotó: AFP

Az Európai Bizottság szóvivője a keddi sajtótájékoztatón elmondta: már dolgoznak azon, hogy oda tudják adni az ukránoknak szánt kilencvenmilliárd eurós újabb hitelt.