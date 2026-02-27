magyarországeurópai bizottságursula von der leyenbrüsszel

Megkerülné a magyar vétót Brüsszel

Az Európai Bizottság jogi kiskaput keres, hogy Ukrajnát támogathassa. Orbán Viktor magyar miniszterelnök egyértelművé tette: addig vétózza az ukránoknak nyújtandó uniós hitel finanszírozását szolgáló döntést, amíg Ukrajna helyre nem állítja a megrongálódott Barátság kőolajvezetéket, hogy az olajszállítás Magyarország felé újraindulhasson.

2026. 02. 27. 10:52
Antonio Costa, Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen Fotó: TETIANA DZHAFAROVA Forrás: AFP
Az Európai Bizottság jogi utat keres, hogy megkerülje Magyarország vétóját az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós hitel ügyében – írta a Financial Times. 

Decemberben az EU vezetői megállapodtak abban, hogy támogatják Ukrajnát, azonban egy olyan mechanizmust alkalmaztak, amely lehetővé tette, hogy Magyarország, Szlovákia és Csehország kivonuljanak a hitel költségeiből. 

Magyarország megakadályozta az EU költségvetéséből garantált kölcsön kibocsátására vonatkozó döntést, amely az ukrán hitel finanszírozását szolgálta volna. Orbán Viktor magyar miniszterelnök kijelentette, hogy addig vétózza a döntést, amíg Ukrajna helyre nem állítja a megrongálódott Barátság kőolajvezetéket, hogy az olajszállítás Magyarország felé újraindulhasson. 

Így vagy úgy, de teljesíteni fogjuk [a kölcsönt]… különböző lehetőségek állnak rendelkezésünkre, és azokat ki is fogjuk használni

– jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. António Costa, az Európai Tanács elnöke arra kérte, hogy „használja ki a szerződésekben rendelkezésre álló összes eszközt, hogy elkerüljük, hogy bárki megpróbálja zsarolni az uniót”. 

Brüsszel most egy lehetséges megoldást keres

– írta a Financial Times, hozzátéve: 

A bizottság jogi szolgálatai vizsgálják, hogy van-e alapja a hitel Magyarország nélkül történő folyósításának.

Brüsszel azzal próbál érvelni, hogy az EU-szerződések szerint azok az országok, amelyek nem vesznek részt az együttműködésben, „nem akadályozhatják annak végrehajtását a résztvevő tagállamok részéről”. Az informátorok szerint a jogi érvekkel akarnak nyomást gyakorolni Magyarországra. 

Borítókép: Antonio Costa, Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP) 

