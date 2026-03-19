Szijjártó Péter: Újra megtámadták a nélkülözhetetlen gázvezetéket

Az olajblokád után most már teljes energiablokád alá akarja venni Magyarországot Ukrajna – hívta fel a figyelmet a külgazdasági és külügyminiszter. Az ukránok drónokkal támadták a Török Áramlat gázvezeték egyik oroszországi kompresszorállomását – számolt be róla Szijjártó Péter.

Munkatársunktól
2026. 03. 19. 15:47
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: MTI/Hatházi Tamás
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Az ukránok most már tényleg túlmennek minden határon. Az olajblokád mellett most már egy totális energiablokád alá akarják vonni Magyarországot” – írta a közösségi médiában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter szerint az ukránok drónokkal támadták a Török Áramlat gázvezetéket. Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

„Huszonkét drónnal támadta meg az ukrán hadsereg a Török Áramlat gázvezeték egyik kompresszorállomását Oroszország területén. Ennek a kompresszorállomásnak a működése nélkülözhetetlen a Magyarországra irányuló földgázszállítás tekintetében” – hívta fel a figyelmet a tárcavezető.

Tehát az egy dolog, hogy az ukránok olajbokád alatt tartanak minket, most már a földgázellátásunkat is lehetetlenné akarják tenni

– emelte ki a külügyminiszter.

– Felszólítjuk az ukránokat, hogy ezt haladéktalanul fejezzék be. Miközben Magyarország az egyik legfőbb forrása az Ukrajnában felhasznált földgáznak és villamos energiának, aközben az ukránok huszonkét drónt lőttek ki a Magyarország földgázellátásához nélkülözhetetlen oroszországi kompresszorállomásra – húzta alá.

Fejezzék ezt be az ukránok. Felszólítjuk őket, hogy haladéktalanul fejezzék be azokat a támadásokat, amelyek Magyarország energiaellátását veszélyeztetik

– hangsúlyozta. „Tudjuk, miért csinálják. Tudjuk, hogy azért csinálják, hogy a Tisza Párt megnyerje a választást Magyarországon, hiszen egy totális energiablokád a választás előtt az ellenzéket segíti, de felszólítjuk őket, hogy fejezzék be a beavatkozást” – tette hozzá.

Meg fogjuk védeni magunkat, és a választást meg fogjuk nyerni

– zárta a videóját Szijjártó Péter.

 

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Hatházi Tamás)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.