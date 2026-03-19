Szijjártó Péter: Újra megtámadták a nélkülözhetetlen gázvezetéket

„Az ukránok most már tényleg túlmennek minden határon. Az olajblokád mellett most már egy totális energiablokád alá akarják vonni Magyarországot” – írta a közösségi médiában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter szerint az ukránok drónokkal támadták a Török Áramlat gázvezetéket.

„Huszonkét drónnal támadta meg az ukrán hadsereg a Török Áramlat gázvezeték egyik kompresszorállomását Oroszország területén. Ennek a kompresszorállomásnak a működése nélkülözhetetlen a Magyarországra irányuló földgázszállítás tekintetében” – hívta fel a figyelmet a tárcavezető.

Tehát az egy dolog, hogy az ukránok olajbokád alatt tartanak minket, most már a földgázellátásunkat is lehetetlenné akarják tenni

– emelte ki a külügyminiszter.

– Felszólítjuk az ukránokat, hogy ezt haladéktalanul fejezzék be. Miközben Magyarország az egyik legfőbb forrása az Ukrajnában felhasznált földgáznak és villamos energiának, aközben az ukránok huszonkét drónt lőttek ki a Magyarország földgázellátásához nélkülözhetetlen oroszországi kompresszorállomásra – húzta alá.

Fejezzék ezt be az ukránok. Felszólítjuk őket, hogy haladéktalanul fejezzék be azokat a támadásokat, amelyek Magyarország energiaellátását veszélyeztetik

– hangsúlyozta. „Tudjuk, miért csinálják. Tudjuk, hogy azért csinálják, hogy a Tisza Párt megnyerje a választást Magyarországon, hiszen egy totális energiablokád a választás előtt az ellenzéket segíti, de felszólítjuk őket, hogy fejezzék be a beavatkozást” – tette hozzá.

Meg fogjuk védeni magunkat, és a választást meg fogjuk nyerni

– zárta a videóját Szijjártó Péter.

