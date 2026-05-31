Káoszba fulladt a PSG BL-győzelmének ünneplése, több száz embert vettek őrizetbe Franciaországban + videó

A PSG Parc des Princes stadionja környékén szintén feszült volt a helyzet.

Néhány szurkoló kerékpárokból próbált barikádokat emelni, mások pedig tárgyakat dobáltak a rendőrök felé, akik könnygázzal válaszoltak – olvasható a Deutsche Welle cikkében.

Laurent Nunez belügyminiszter hét sérült rendőrről számolt be, és teljesen elfogadhatatlannak nevezte az erőszakos cselekményeket. Franciaország-szerte mintegy 22 ezer rendőrt vezényeltek ki, közülük nyolcezret Párizsba, hogy megakadályozzák a tavalyi, halálos áldozatokat is követelő zavargások megismétlődését.

A történtek politikai visszhangot is kiváltottak. Marine Le Pen közösségi oldalán azt írta, hogy szerinte csak Franciaországban fordulhat elő, hogy egy futballcsapat győzelme zavargásokba torkollik. A PSG játékosait vasárnap Emmanuel Macron fogadja az Élysée-palotában, a hatóságok pedig továbbra is készültségben maradnak.

Az éjszaka Budapesten sem telt eseménytelenül. A rendőrségnek a Kálvin téren egy kocsmai rendbontás miatt kellett intézkednie, ahol betörték az egyik ajtó üvegét, emellett a főváros több pontján is garázdaság miatt léptek közbe a hatóságok. Az incidensek miatt brit és magyar állampolgárokat is előállítottak.

Borítókép: Párizs (Fotó: AFP)