Káoszba fulladt a PSG BL-győzelmének ünneplése, több száz embert vettek őrizetbe Franciaországban + videó

A francia belügyminisztérium szerint országszerte több mint 780 embert állítottak elő, közülük több mint 280-at a fővárosban. A rendőrség és a szurkolók között több helyen is összecsapások alakultak ki, a hatóságok könnygázt is bevetettek a tömeg feloszlatására.
A BBC beszámolója szerint több rendőr megsérült az éjszaka folyamán.
A Champs-Élysées sugárutat rövid idő alatt ellepték az ünneplők. Tűzijátékokat és jelzőrakétákat használtak, egyes csoportok pedig még a párizsi körgyűrű forgalmát is megzavarták. A France 24 arról ír, hogy a hatóságok több száz pirotechnikai eszközt foglaltak le, miközben több jármű, üzlet és közterületi létesítmény is megrongálódott.
