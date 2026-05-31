rendőrségPSGFranciaországgyőzelemkáoszhatóságok

Káoszba fulladt a PSG BL-győzelmének ünneplése, több száz embert vettek őrizetbe Franciaországban + videó

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Több száz embert vettek őrizetbe Franciaország-szerte, miután zavargások törtek ki a Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája-győzelmét követő ünneplések során. A rendőrség könnygázt vetett be, több rendőr megsérült, és jelentős anyagi károk keletkeztek.

Magyar Nemzet
2026. 05. 31. 13:49
Párizs (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A francia belügyminisztérium szerint országszerte több mint 780 embert állítottak elő, közülük több mint 280-at a fővárosban. A rendőrség és a szurkolók között több helyen is összecsapások alakultak ki, a hatóságok könnygázt is bevetettek a tömeg feloszlatására.

 A BBC beszámolója szerint több rendőr megsérült az éjszaka folyamán.

A Champs-Élysées sugárutat rövid idő alatt ellepték az ünneplők. Tűzijátékokat és jelzőrakétákat használtak, egyes csoportok pedig még a párizsi körgyűrű forgalmát is megzavarták. A France 24 arról ír, hogy a hatóságok több száz pirotechnikai eszközt foglaltak le, miközben több jármű, üzlet és közterületi létesítmény is megrongálódott.

A PSG Parc des Princes stadionja környékén szintén feszült volt a helyzet. 

Néhány szurkoló kerékpárokból próbált barikádokat emelni, mások pedig tárgyakat dobáltak a rendőrök felé, akik könnygázzal válaszoltak – olvasható a Deutsche Welle cikkében.

Laurent Nunez belügyminiszter hét sérült rendőrről számolt be, és teljesen elfogadhatatlannak nevezte az erőszakos cselekményeket. Franciaország-szerte mintegy 22 ezer rendőrt vezényeltek ki, közülük nyolcezret Párizsba, hogy megakadályozzák a tavalyi, halálos áldozatokat is követelő zavargások megismétlődését.

A történtek politikai visszhangot is kiváltottak. Marine Le Pen közösségi oldalán azt írta, hogy szerinte csak Franciaországban fordulhat elő, hogy egy futballcsapat győzelme zavargásokba torkollik. A PSG játékosait vasárnap Emmanuel Macron fogadja az Élysée-palotában, a hatóságok pedig továbbra is készültségben maradnak.

@bbcnews Clashes between football fans and police across France have led to more than 400 arrests following the victory of Paris Saint-Germain in the Champions League final against Arsenal. #France#ParisSaintGermain #ChampionsLeague#Arsenal#Football#BBCNews ♬ original sound - BBC News

Az éjszaka Budapesten sem telt eseménytelenül. A rendőrségnek a Kálvin téren egy kocsmai rendbontás miatt kellett intézkednie, ahol betörték az egyik ajtó üvegét, emellett a főváros több pontján is garázdaság miatt léptek közbe a hatóságok. Az incidensek miatt brit és magyar állampolgárokat is előállítottak.

 

Borítókép: Párizs (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmédia

A nagy összeomlás

Bayer Zsolt avatarja

Ha Hitlernek és Sztálinnak lett volna ilyen a kezében, nem buknak meg soha…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu