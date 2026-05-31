Családi paradicsom a tengeren: első képeken a luxushajók királya

Ikonikus óriások családja

2021-ben kezdődött meg a világ legnagyobb személyszállító hajótípusa, az Icon sorozat első tagjának építése a finnországi Turkuban. Az Icon of the Seas különlegessége a látványos fedélzeti vízi élménypark és a városias nyitott fedélzeti passzázs mellett a korábbi modellekénél környezetkímélőbb, vegyes üzemű hajtás (tengeri gázolaj és cseppfolyósított földgáz, vagyis LNG). Tavaly állt forgalomba a sorozat második tagja, a 346,8 méter hosszú Star of the Seas, idén pedig az Icon-sorozat harmadik óriása, az új Legend of the Seas akár európai utakra is eljuthat. Jövőre érkezik a negyedik modell, a még több szolgáltatást ígérő Hero of the Seas, sőt, a Royal Caribbean már az Icon-sorozat ötödik, hatodik és hetedik tagját is megrendelte.