Hatalmas meteor robbant fel az Egyesült Államok felett

Fényes tűzgolyó szelte át az eget az Egyesült Államok északkeleti részén, amelyet hangos robbanás is kísért. A NASA Space Alerts X-oldalán megosztott tájékoztatás szerint a meteor Massachusetts és New Hampshire térsége felett darabolódott szét.

2026. 05. 31. 10:49
Az aszteroidákból is keletkezhetnek meteorrajok Fotó: Scientific American
A beszámoló szerint a tűzgolyót helyi idő szerint délután 2 óra 6 perckor észlelték. A jelenséget nemcsak szemtanúk figyelték meg, hanem a NOAA GOES–19 meteorológiai műholdja is rögzítette.

Az előzetes becslések alapján a meteor mintegy 64 kilométeres magasságban darabolódott szét Massachusetts északkeleti része, valamint New Hampshire délkeleti térsége felett. A szakemberek szerint a szétesés során felszabaduló energia megközelítőleg 300 tonna TNT robbanóerejének felelt meg, ami megmagyarázza a térségben hallott erős hanghatást.

A jelenség több lakost is megijesztett, sokan először robbanásra vagy földrengésre gyanakodtak. A szemtanúk beszámolóit az American Meteor Society gyűjtötte össze, amelyek alapján a meteor fényessége és a detonáció ereje egyaránt rendkívülinek számított.

A szakértők szerint az ilyen tűzgömbök nem ritkák, ugyanakkor viszonylag ritkán fordul elő, hogy egy meteor szétesése ekkora hanghatással járjon, és ilyen nagy területen legyen megfigyelhető.

Áprilisban már láttak egy szokatlan meteoraktivitást a kutatók, amikor a megfigyelőrendszerek rövid idő alatt 282 meteor felvillanását rögzítették. A szakemberek szerint akkor akár egy új meteorraj születésének is tanúi lehetett az emberiség.

 

Borítókép: Az aszteroidákból is keletkezhetnek meteorrajok (Fotó: Scientific American)

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
