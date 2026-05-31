Hatalmas meteor robbant fel az Egyesült Államok felett

A beszámoló szerint a tűzgolyót helyi idő szerint délután 2 óra 6 perckor észlelték. A jelenséget nemcsak szemtanúk figyelték meg, hanem a NOAA GOES–19 meteorológiai műholdja is rögzítette.
Az előzetes becslések alapján a meteor mintegy 64 kilométeres magasságban darabolódott szét Massachusetts északkeleti része, valamint New Hampshire délkeleti térsége felett. A szakemberek szerint a szétesés során felszabaduló energia megközelítőleg 300 tonna TNT robbanóerejének felelt meg, ami megmagyarázza a térségben hallott erős hanghatást.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!