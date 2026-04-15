Új meteorraj tűnt fel az égen

Új meteorraj felfedezéséről számolt be a rangos csillagászati szakfolyóirat, a The Astrophysical Journal. Az eddig megfigyelt és egyetlen rajhoz tartozó közel háromszáz meteor származása azonban jelenleg még nem tisztázott.

Új meteorraj azonosításáról számolt be a NASA kutatója Fotó: Ahmed Abd Elkader Mohamed / Wikimedia Commons

Az éjszakai égbolton minden évben több alkalommal is megfigyelhetünk periodikusan visszatérő erős meteoraktivitást. A „csillaghullás” az égbolt leglátványosabb, szabad szemmel is jól látható jelenségei közé tartozik. A Föld a Nap körüli pályáján haladva több kozmikus porfelhőt is keresztezhet, amelyeknek apró, gyakran csak egy-két milliméteres szemcséi a súrlódási hőtől felizzva égnek el a földi atmoszférában. Ezeket a felhőket általában üstökösök törmelékei alkotják. Az egyik leglátványosabb meteorraj, a Perseidák például egy olyan, 26 kilométer széles üstökös törmelékanyagából származik, ami 133 évente kerüli meg a Napot.

Az augusztusban észlelhető egyik leglátványosabb meteorraj, a Perseidák radiánspontja a Perseus csillagképben található Fotó: NASA-JPL

„Azok az apró anyagszemcsék, amelyek kölcsönhatásba lépnek a légkörünkkel és létrehozzák a népszerű Perseidák meteorrajt, a Swift-Tuttle üstökösből származnak. Ez a minden évben felbukkanó meteorraj augusztusban észlelhető, és a hónap közepén tetőzik az aktivitása. Giovanni Schiaparelli olasz csillagász volt az, aki 1865-ben rájött, hogy ez az üstökös a Perseidák forrása” – magyarázzák a NASA szakemberei. Ahogy ezek a parányi töredékek elérik a légkörünket, néha több mint 24 kilométer/másodperces sebességgel haladva,

gyorsan felmelegszenek a súrlódási hőtől és elégnek, látványos fényjelenséget produkálva.

„Amikor az üstökösök megközelítik a Napot, az általuk kibocsátott por fokozatosan szétterjed a pályájuk körül” – teszik hozzá a NASA illetékesei.

Egy meteor fénycsíkja az éjszakai égbolton Fotó: Brocken Inaglory / Wikimedia Commons

„A Föld minden évben áthalad ezeken a törmelékmezőkön, és az ezekben lévő kozmikus porszemcsék az atmoszférával ütközve felizzanak, tüzes és színes csíkokat hozva létre az égen” – írják a NASA tudósai, akiket az Ilf Science tudományos hírportál idéz. De nem csak az üstökösök, hanem a nagyobb aszteroidák is meteorrajok forrásaivá válhatnak, amire igen jó példát nyújtanak a Geminidák. A csillagászok megállapították ugyanis, hogy a minden év decemberében felbukkanó meteorraj a 3200 Phaeton néven ismert szétesett kisbolygó anyagából származik.