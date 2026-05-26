Hét furcsa objektum, ami mindent megkérdőjelezhet, amit az univerzumról tudunk

De az intersztelláris ködök között is akadnak egészen meghökkentő és éppen ezért nehezem megmagyarázható eredetű kozmikus objektumok. Jó példa egy ilyen kozmikus gnómra az úgynevezett Téglalap-köd, amelynek bizarr formája régóta foglalkoztatja a csillagászokat. A Téglalap-ködöt a Hubble űrtávcső fedezte fel. A köd olyan koncentrikus gáz és porrétegekből áll, amelyek – ellentmondva a fizikai törvényszerűségeknek – szögletes formájúak.

„A Hubble által felfedezett Téglalap-köd szerkezete meglepően összetett. Azok a jellemzői, amelyek a leginkább lenyűgözőek egy létra fokaihoz hasonlítanak, bár valójában gázkúpok kiálló részei. Úgy néz ki az egész mint egy sor egymásba rakott borospohár, amelyek színültig vannak töltve gázzal” – mondta Hans Van Winckel, a belgiumi Leuveni Katolikus Egyetem szaktudósa. Azt, hogy hogyan vehette fel ezt a rendhagyó formát a Téglalap-köd, még megválaszolásra váró kérdés.

Przybylski csillaga: a legjobb választás a fejlett idegen civilizációk számára

Ha a Nap fényét egy prizmán átengedjük létrehozzuk központi csillagunk szivárványszínű spektrumát. Ha a spektrumot alaposabban megvizsgáljuk olyan sötét vonalakat láthatunk benne, amelyeket a Nap légkörében lévő kémiai elemek hoznak létre.

A spektrumból hiányzó színek és az elemek összepárosításával meghatározhatjuk a csillagok kémiai összetételét.

Noha a csillagok összetétele nagyon eltérő lehet, de mindegyik csak egy bizonyos tartományon belül- egyetlen kivétellel.

A Przybylsk-csillag művészi ábrája. Forrás: Triff/Shutterstock/Ifl Science

E rendkívül furcsa kivétel a Przybylski-csillag, amiben olyan kémiai elemek jelenlétét mutatták ki, amelyeknek nem lenne szabad ott lenniük, mivel nem elég stabilak ahhoz, hogy néhány évnél tovább fennmaradjanak.

A Przybylski-csillag a Kentaur csillagképben található, a Földtől 355 fényév távolságra. Antony Przybylsk lengyel származású ausztrál csillagász fedezte fel 1961-ben, hogy a csillag spektrumát nem lehet besorolni a hagyományos színképtípusok közé.

E rendkívül furcsa csillag másik megmagyarázhatatlan sajátossága azoknak az elemeknek a hosszú sora, amelyeket eddig csak laboratóriumban sikerült felfedezni, a természetben pedig soha. A Przybylski-csillag színképében kimutatott egyik elem a promécium, aminek nincs ismert izotópja és mindössze 17,7 év a felezési ideje. Ha ezt az elemet egy távoli csillag anyagából mutatjuk ki, az csak azt jelentheti, hogy valami termeli.