Cloud–9: bizarr, csillagtalan szellemgalaxisra bukkantak az univerzum mélyén

A Cloud–9 a legelső felfedezettje a reionizációs korlátozott HI felhőknek (RELHIC) nevezett új objektumosztálynak, amelyeket a sötét anyag különleges felhőinek tekintenek a csillagászok.

A Cloud–9 egy olyan szellemgalaxis ami az optikai fény tartományában láthatatlan Fotó: ESA/Hubble

Cloud–9: egy hihetetlen galaxis, amelyben nincsenek csillagok

A Cloud–9 az optikai fénytartományban láthatatlan olyan szellemgalaxis, ami annak köszönheti a láthatatlanságát, hogy e furcsa galaktikus objektum legnagyobb része sötét anyagból áll. Az asztrofizikusok azt a hipotetikus anyagfajtát nevezik sötét anyagnak, ami csak a gravitációval lép kölcsönhatásba. A sötét anyag csillagászati műszerekkel nem figyelhető meg, mivel semmiféle elektromágneses sugárzást, így fényt sem bocsát ki magából; a jelenlétére kizárólag a látható anyagra és a mikrohullámú kozmikus háttérsugárzásra kifejtett gravitációs hatásából következtethetünk.

A sötét anyag és a sötét energia eloszlása az univerzumban Fotó: TrendinTech

A vezető kozmológiai modellek szerint a sötét anyag még a normál anyag előtt kezdett el csomósodni. Az erre vonatkozó elmélet szerint a sötétanyag-halók széles tömegtartományban fordulnak elő az univerzumban, és az ilyen típusú legnagyobb objektumokból alakultak ki a galaxisok.

A galaxisok a csillagok, a csillagközi gázok és portömegek továbbá a láthatatlan sötét anyag nagy kiterjedésű és gravitációsan kötött rendszerei. Egy átlagos galaxisban 10 millió és 1000 milliárd közötti lehet a csillagok száma, amelyek mind azonos tömegközpont körül keringenek. A legtöbb galaxis átmérője több ezertől a több százezer fényévnyi átmérőig terjedhet. A csillagvárosok jellemzően több millió fényév távolságra vannak egymástól a kozmikus térben. Egy-egy galaxison belül különböző típusú csillagtársulások, nyílt és gömbhalmazok is előfordulnak. Az univerzum belátható részében több mint százmilliárd csillagváros létezhet.

A fényes és nagy galaxisok legnagyobb részében a sötét anyag biztosítja a csillagvárosok stabil szerkezetét Fotó: NASA/JPL-Caltech

A legkisebbek – amelyeket sötét halóknak neveznek a csillagászok – általában túl kicsik ahhoz, hogy elinduljon bennük a csillagképződés, de ahhoz elég nagyok lehetnek, hogy gázt tartsanak magukban. „A Cloud–9 a sötét haló tömegtartományának legfelső végén helyezkedik el, így (RELHIC-objektumként) megtarthatja gázát, és éppen ezért rádiómegfigyeléseken keresztül látható” – mondja Gagandeep Anand, a Space Telescope Science Institute (STScI) munkatársa és a kapcsolódó tanulmány vezető szerzője, akit az Ilf Science tudományos hírportál idéz.