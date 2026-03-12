A triplázó Valverde elárulta, kinek adja a meccs labdáját, Mbappé őrjöngött + videó

Amint arról beszámoltunk, a Real Madrid Federico Valverde mesterhármasával már az első félidőben sokkolta a Manchester City csapatát. A spanyol sztárgárda 2014 óta először szerzett három gólt egy félidő alatt egyenes kieséses BL-meccsen. Az uruguayi játékos ezt megelőző 75 fellépésén összesen háromszor talált be a legrangosabb európai kupasorozatban. A fordulást követően Vinícius Junior büntetőt rontott, és az eredmény már nem változott, maradt a 3-0. A spanyolok magabiztos előnnyel várhatják a jövő keddi visszavágót.

Federico Valverde mesterhármast ért el a Real Madrid–Manchester City meccsen Forrás: X/Real Madrid C. F.

Valverde szerint a Real Madrid még nem jutott tovább

– Hihetetlen este volt, és egy futballista mindig ilyen estékről álmodik. Nem kérdés, hogy ez volt pályafutásom egyik legjobb mérkőzése, különösen ha a gólokat nézzük. Nagyon élveztem a játékot, és nagyon boldog vagyok, de mindenekelőtt a csapat győzelme miatt. A továbbjutás azonban még nem dőlt el, úgy kell elutaznunk Manchesterbe, mint ha a mostani meccs 0-0-ra végződött volna – szögezte le Valverde, aki természetesen a találkozó legjobbjának járó díjat és a meccslabdát is megkapta. S a Movistar Plusnak el is árulta, hova kerül a labda: a gyermekeinek adja. (Valverdének két fia van, Benicio 2020-ban, Bautista 2023-ban született.)

Valverde külön köszönetet mondott a Real Madrid szurkolóinak a támogatásért.

🤳 @fedeevalverde: "Hello Madridistas, we're always so thankful for the support that you give us, the encouragement. There was an incredible energy tonight at the stadium, so thank you for that and let's book our place in the next round! Hala Madrid!" pic.twitter.com/Rb9xXryKvA — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) March 11, 2026

Amikor Vinícius Júnior kihagyta a 11-est, bocsánatot kért a Bernabéu közönségétől, és az meg is bocsátott neki, a nevét skandálva.

Pep Guardiola, a Manchester City vezetőedzője szerint csapata teljesítménye nem volt olyan gyenge, mint amit az eredmény mutat, és azt mondta, hogy a Realnak az első félidőben csak három helyzete volt (ami nem igaz – a szerk.), de ezekből három gólt szerzett a nagy napot kifogó Valverde révén. Guardiola kiemelte, hogy többször is eljutottak a Real Madrid kapuja elé, de a támadásaik végén hiányzott az utolsó pontos passz. Guardiola elismerte, hogy a hazaiak kontrajátéka végig veszélyt jelentett.

– Amikor elveszítjük a labdát és ők gyorsan indulnak, nagyon nehéz megállítani őket. Ha futni tudnak, az mindig problémát jelent – szögezte le. – Nem sok esélyünk van a továbbjutásra, de meg fogjuk próbálni kiharcolni. A szurkolóinkkal együtt mindent megteszünk – ígérte meg Pep Guardiola, s a Real kihagyott 11-esére utalva fanyarul jegyezte meg: a 0-3 mégiscsak jobb eredmény, mint a 0-4.