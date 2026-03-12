A triplázó Valverde elárulta, kinek adja a meccs labdáját, Mbappé őrjöngött + videó

Amint arról beszámoltunk, a Real Madrid Federico Valverde mesterhármasával már az első félidőben sokkolta a Manchester City csapatát. A spanyol sztárgárda 2014 óta először szerzett három gólt egy félidő alatt egyenes kieséses BL-meccsen. Az uruguayi játékos ezt megelőző 75 fellépésén összesen háromszor talált be a legrangosabb európai kupasorozatban. A fordulást követően Vinícius Junior büntetőt rontott, és az eredmény már nem változott, maradt a 3-0. A spanyolok magabiztos előnnyel várhatják a jövő keddi visszavágót.
Valverde szerint a Real Madrid még nem jutott tovább
– Hihetetlen este volt, és egy futballista mindig ilyen estékről álmodik. Nem kérdés, hogy ez volt pályafutásom egyik legjobb mérkőzése, különösen ha a gólokat nézzük. Nagyon élveztem a játékot, és nagyon boldog vagyok, de mindenekelőtt a csapat győzelme miatt. A továbbjutás azonban még nem dőlt el, úgy kell elutaznunk Manchesterbe, mint ha a mostani meccs 0-0-ra végződött volna – szögezte le Valverde, aki természetesen a találkozó legjobbjának járó díjat és a meccslabdát is megkapta. S a Movistar Plusnak el is árulta, hova kerül a labda: a gyermekeinek adja. (Valverdének két fia van, Benicio 2020-ban, Bautista 2023-ban született.)
Valverde külön köszönetet mondott a Real Madrid szurkolóinak a támogatásért.
Amikor Vinícius Júnior kihagyta a 11-est, bocsánatot kért a Bernabéu közönségétől, és az meg is bocsátott neki, a nevét skandálva.
Pep Guardiola, a Manchester City vezetőedzője szerint csapata teljesítménye nem volt olyan gyenge, mint amit az eredmény mutat, és azt mondta, hogy a Realnak az első félidőben csak három helyzete volt (ami nem igaz – a szerk.), de ezekből három gólt szerzett a nagy napot kifogó Valverde révén. Guardiola kiemelte, hogy többször is eljutottak a Real Madrid kapuja elé, de a támadásaik végén hiányzott az utolsó pontos passz. Guardiola elismerte, hogy a hazaiak kontrajátéka végig veszélyt jelentett.
– Amikor elveszítjük a labdát és ők gyorsan indulnak, nagyon nehéz megállítani őket. Ha futni tudnak, az mindig problémát jelent – szögezte le. – Nem sok esélyünk van a továbbjutásra, de meg fogjuk próbálni kiharcolni. A szurkolóinkkal együtt mindent megteszünk – ígérte meg Pep Guardiola, s a Real kihagyott 11-esére utalva fanyarul jegyezte meg: a 0-3 mégiscsak jobb eredmény, mint a 0-4.
