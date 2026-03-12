háborúIránTrumpamerikai elnök

Iráni háború: Trump szerint ez egy kirándulás

A Nemzetközi Energia Ügynökség koordinálja mintegy 400 millió hordó kőolaj felszabadítását a világ tartalékaiból az iráni konfliktus nyomán felszökött olajárak stabilizálása érdekében. Ezt közölte Donald Trump amerikai elnök szerdán.

Forrás: MTI2026. 03. 12. 6:31
Folytatódik a háború Irán ellen (Fotó: AFP)
Trump elnök egy Kentucky államban tartott nyilvános eseményen jelentette be, hogy a nemzetközi szervezet beleegyezett abba, hogy összehangolja a különböző országok tartalékait érintő lépést, ami jelentős mértékben lenyomja majd az árakat a világpiacon.

Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Donald Trump a katonai helyzetet illetően azt mondta, hogy az amerikai hadsereg az elmúlt másfél hétben „gyakorlatilag elpusztította Iránt".

Egy másik megszólalásában az elnök közölte, hogy az amerikai támadások jelenleg Irán dróngyártó kapacitásait, valamint a tengeri aknák elhelyezésére vonatkozó haditengerészeti képességeit érintik. 

Donald Trump úgy fogalmazott, hogy az iráni konfliktus Irán számára háború, míg az Egyesült Államoknak „kirándulás", ami Amerikát „kívül tartja egy háborún".



 

