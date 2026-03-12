Bajnokok LigájaPSGPedro NetoChelsea

Fellökte a labdaszedő fiút, óriási balhé és áldozathibáztatás a BL-rangadó után

Pedro Neto elvesztette a fejét. A Chelsea portugál válogatott szélsője a Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő hosszabbításában a földre lökte a labdaszedő fiút, aki habozott odaadni neki a labdát a párizsi meccsen szerda este. Tömegjelenet és dulakodás lett belőle, de Pedro Neto megúszta a kiállítást. A végén így is a PSG örülhetett: a BL-címvédő 5-2-re elintézte a klubvilágbajnok Chelsea-t.

Magyar Nemzet
2026. 03. 12. 6:46
Tömegjelenetbe és dulakodásba torkollott a PSG és a Chelsea BL-nyolcaddöntős rangadója, miután Pedro Neto fellökte a labdaszedő fiút Fotó: JULIEN DE ROSA Forrás: AFP
A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének egyik nagy rangadója a PSG–Chelsea csata, hiszen a francia klub nyerte meg tavaly a BL-t, az angol pedig a klub-világbajnokságot. A párharc első meccsén a párizsiak hazai pályán magabiztos, 5-2-es győzelmet arattak, a háromgólos előny meggyőzőnek tűnik a jövő heti, londoni visszavágóra nézve.

A labdaszedő fiú feltápászkodott a földről, miután Pedro Neto fellökte őt a PSG–Chelsea BL-rangadón
A labdaszedő fiú feltápászkodott a földről, miután Pedro Neto fellökte őt a PSG–Chelsea BL-rangadón Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP

A különbség ellenére nem múlt el balhé nélkül a BL-rangadó, miután a hajrá hevében Pedro Neto fellökte a labdaszedő fiút, amiből tömegjelenet lett. Az eset még 4-2-nél történt, de már a meccs hosszabbításában. A Chelsea elkeseredetten támadott volna egy újabb gólért, amivel szorossá tehette volna az állást a visszavágóra.

Balhé a PSG–Chelsea BL-rangadón: Pedro Neto megúszta a kiállítást

A 92. percben kiment a labda a pályáról, Pedro Neto pedig gyorsan másik labdát akart kérni az oldalvonalnál álló labdaszedő fiútól. A párizsi srác azonban habozott, nem akarta azonnal odaadni a labdát Netónak, sőt úgy tűnt, mintha el akarná dobni.

Neto ezt nem nézte jó szemmel, fellökte a labdaszedő fiút, aki a földön fekve fájdalmasan forgolódott. Íme a jelenet:

Egyből tömegjelenet, dulakodás tört ki a pályán, a két csapat játékosai egymásnak estek. Neto tettét a VAR is megvizsgálta, de végül nem avatkozott közbe, a Chelsea játékosa megúszta a kiállítást, sőt még csak sárga lapot sem kapott.

Nem sokkal később, a hosszabbítás negyedik percében aztán a PSG máshogyan büntetett: Hvicsa Kvarachelia megszerezte a második gólját a meccsen, így a végén 5-2-re győztek a párizsiak.

Áldozathibáztatás? Angliában a fellökött labdaszedő fiúra kenik a balhét

Pedro Neto bocsánatot kért a tette miatt, odaadta a labdaszedőnek a mezét a meccs végén, és kibékültek.

– Szeretném elmondani, hogy ami a pályán történt, azért már bocsánatot kértem a labdaszedőtől, beszéltem vele – nyilatkozta a portugál. – A meccs hevében történt, vesztésre álltunk, és fel akartam venni a labdát. Ő vitte magával a labdát, én pedig egy kis lökést adtam neki, és láttam, hogy megsérült. 

Nem vagyok ilyen, ez nem történhet meg, ezért beszéltem vele. Még nevetett is, amikor odaadtam neki a mezemet, és vagy 35-ször bocsánatot kértem. Nagyon sajnálom a történteket.

Angliában ugyanakkor felmentik a Chelsea játékosát, és a labdaszedő fiút hibáztatják a történtekért. A Daily Mail cikke szerint az angol válogatott korábbi szövetségi kapitánya, Glenn Hoddle szerint a VAR jó döntést hozott, hogy nem büntette meg Netót.

– Igen, meglökte, de azért, mert a labdaszedő nem akarta odaadni neki a labdát, sőt el akarta dobni – vette védelmébe a játékost Glenn Hoddle. – A mérkőzés utolsó percei voltak. Folytatni akarta a játékot, a srác pedig el akarta dobni előle a labdát. Ha a labdaszedő nem csinált volna semmit, akkor más lenne a helyzet.

