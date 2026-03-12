Rendkívüli

Gulyás Gergely: Zelenszkij azért nem vesz tudomást a küldöttségről, mert nincs akadálya a vezeték újraindításának + videó

autós hírgázoláskiskunfélegyházakerékpárosgyermek

Lecsapott a népharag egy autósra, aki állítólag gyereket gázolt + videó

Közzétett egy felvételt a rendőrség a nagy vihart kavart kiskunfélegyházi esetről, ami mindent tisztáz.

2026. 03. 12. 8:26
Fotó: Bács-Kiskun vármegyei rendőrség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

 „Egy városi legenda jutott el hozzánk: a történet szerint egy autós elütött egy kerékpárral közlekedő gyereket, és bizony egészen vad verziók is keringtek az esetről” – áll a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség bejegyzésében, kitérve arra, hogy több negatív reakció és támadás is megjelent a közösségi médiában. E téves információk miatt a hatóság megszerezte és közzétette a közeli kamera felvételét, ami egyértelműen bizonyítja, hogy az autó vezetője teljesen ártatlan volt és nem gázolt, a járdán bicikliző kislány egyensúlyát vesztve az úttestre esett – szerencsére nem a VW Polo elé. A konklúzió: ne ítélkezzünk alap nélkül, a szülők pedig gyakorolják a bringázás fortélyait a gyerekekkel.

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkrasznahorkai

Krasznahorkai világa 2.

Bayer Zsolt avatarja

(Butasággal és aljassággal fertőzött)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu