Lendületben az Energetikai otthonfelújítási program

Az Energetikai otthonfelújítási program lehetőséget biztosít otthona korszerűsítésére, felújítására és energetikai fejlesztésére. A program segítségével akár ötmillió forint vissza nem térítendő támogatás is igényelhető korszerűsítési munkálatokra.

Az Energetikai otthonfelújítási program lehetőséget biztosít otthona korszerűsítésére ( Fotó: Hegedűs Márta)

Az Energetikai otthonfelújítási program jövő tavaszig érhető el, ősz óta sokkal kedvezőbb feltételekkel

A nyertesek a támogatásból legalább harmincszázalékos energiamegtakarítást eredményező beruházásokat valósítanak meg 2007 előtt épült családi házaikon az ország bármely településén. A külső szigeteléssel, nyílászárócserével vagy a fűtési rendszer megújításával még alacsonyabb szintre szoríthatják rezsiterheiket – közölte az Energiaügyi Minisztérium Facebook-oldalán.

A korábbi hat helyett már akár tízmillió forint, felerészben vissza nem térítendő támogatás kapható.

Minimális saját forrás is elegendő, mindössze néhány százezer forint önerővel bele lehet vágni a fejlesztésekbe.

A kamatmentes hitelrész esetében a megnövelt futamidő még alacsonyabb havi törlesztőrészletet jelent, ami akár a megspórolt rezsikiadásokban is megtérülhet.

Továbbra sem szükséges biztosíték, nincs jelzálog és kezelési költség.

Az Energetikai otthonfelújítási program teljes keretösszege 73 milliárd forint, ebből közel 67 milliárd forint vidéki házak korszerűsítésében hasznosulhat. Mostanáig több mint 6300 nyertesnek fizettek ki 30 milliárd forintot. Aki kistelepülési lakosként a vidéki otthonfelújítási programmal együtt veszi igénybe a támogatást, esztétikailag és energetikailag is teljeskörűen felújíthatja otthonát.