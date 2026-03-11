Sallai Roland kimondta a Liverpool-verés után, amit Szoboszlai nem akart hallani

A Galatasaray ebben az idényben másodszor is 1-0-ra győzött hazai pályán a Liverpool ellen: szeptemberben még a BL alapszakaszában, most pedig már a nyolcaddöntős párharc első meccsén. Sallai Roland meglepetésre nem volt tagja a Galatasaray kezdőjének , csak a 77. percben állt be csereként, így elkerülte a pályán Kerkez Milost, aki hatvan perc után jött le a Liverpoolban. Szoboszlai Dominik végigjátszotta a találkozót, dicsérték is, de ezúttal ő sem tudott segíteni az angolokon.

Sallai Roland a Liverpool újbóli legyőzése után már továbbjutásra készül Szoboszlai és Kerkez csapata ellen a BL-ben Fotó: BURAK BASTURK / Middle East Images

A találkozó után Sallai Roland az M4 Sportnak nyilatkozva elárulta, hogy miért nem volt tagja a Galatasaray kezdőjének: kiderült, hogy kisebb sérülés hátráltatta, de nagy gond nincsen, ezért is léphetett pályára.

– Szerencsére a kisebb sérülésem már a múlté, száz százalékos vagyok, valószínű, hogy a következő mérkőzésen több játékpercet fogok kapni, minden rendben van velem – fogalmazott Sallai.

Sallai Roland szavaival Szoboszlai és Kerkez nem érthet egyet

A Galatasaray magyar szélsője büszke arra, hogy az idényben másodszor is győzni tudtak a Liverpool ellen. Sallai innen már továbbjutásra készül, szavaival Szoboszlai és Kerkez aligha ért egyet.

Hatalmas dolog, hogy hárman pályára léphettünk. Mind a két csapat tovább szeretne jutni, de remélem én leszek az a magyar, aki ebből a párharcból továbbjut

– mondta ki Sallai azt, amit az idei, budapesti BL-győzelemről álmodozó Szoboszlai biztosan nem akart hallani.

Sallai azt is elárulta, hogy a meccs előtt a két klub magyarjai nem léptek kapcsolatba egymással, majd akkor teszik meg, ha lezárul a párharc. Azt is tudja, hogy a Liverpool otthonában nehéz dolguk lesz a visszavágón, főleg, hogy a török szurkolók eltiltás miatt nem lehetnek jelen. De bízik a csapatban, és három szóval üzent a közösségi oldalán a Liverpool-verés után:

We are Galatasaray

– vagyis „Mi vagyunk a Galatasaray” – írta ki az oldalára diadalittasan.