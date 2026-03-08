Varga BarnabásTransfermarktAEK Athén

Ilyen még soha nem történt Varga Barnabással, sőt világszinten is ritka

Először frissítette a futballisták értékbecslésével foglalkozó Transfermarkt Varga Barnabás piaci árát, amióta Görögországba igazolt. Az AEK Athén magyar válogatott csatárának értékét egymillió euróval növelték. Varga Barnabás még soha nem volt ilyen drága, az emelés pedig világszinten is ritka, hiszen már harmincegy éves.

Magyar Nemzet
2026. 03. 08. 12:36
A Transfermarkt frissítette az AEK Athén magyar válogatott csatárának piaci értékét: Varga Barnabás soha korábban nem ért ilyen sokat Forrás: Facebook / AEK Athén
Varga Barnabás szombaton végigjátszotta az AEK Athén színeiben az AEL ellen 1-0-ra megnyert görög bajnokit, és bár a győztes gólt nem ő szerezte, fontos szerepe volt benne, hiszen a fejesét követően került a hálóba a labda. A magyar válogatott csatára jól szerepel Görögországban: januárban igazolt a Fraditól Athénba, ahol tíz meccs után négy gólja és két gólpassza van.

Varga Barnabás piaci értéke soha korábban nem volt ennyire magas
Varga Barnabás piaci értéke soha korábban nem volt ennyire magas. Forrás: Facebook/AEK Athén

Ez is szerepet játszhatott abban, hogy a Transfermarkt úgy érezte, korrigálnia kell Varga Barnabás piaci értékét. A korábban hárommillió euróra tartott csatár értékét most egymillióval növelték, így Varga jelenleg már négymillió eurót ér. Ilyen még soha nem történt vele, ez az egész pályafutása legmagasabb értéke.

Világszinten is ritka, ami Varga Barnabás millióival történt

Az AEK Athén 4,5 millió eurót fizetett a Fradinak Varga Barnabásért, aki Görögországban eredményesen kezdett, vélhetően ezért hozták közelebb a piaci értékét az érte kifizetett tényleges összeghez. Csakhogy ez egy 31 éves futballista esetében meglehetősen ritka.

A Transfermarkt által megállapított piaci érték sosem csak a jelenről, hanem a jövőről is szól: mekkora potenciál van egy játékosban előre tekintve. Ezért van az, hogy a fiatalok piaci értéke rendre magasabb, míg a harminchoz közeledő, pláne ezt a határvonalat átlépő labdarúgóknál automatikusan csökkenteni kezdik az értéket, függetlenül az aktuális teljesítményüktől, hiszen már nincs sok évük hátra.

Varga Barnabás viszont most 31 évesen érte el pályafutása legnagyobb piaci értékét, ami igencsak szokatlan. Világszinten is ritka. Jellemző, hogy a Transfermarkt 2026-ban Vargán kívül a világon egyetlen 30 év feletti játékos értékét sem növelte ekkora összeggel (legalább egymillió euróval).

De ha a tavaly nyár óta tartó jelenlegi futballidény egészét nézzük, akkor is csak egy harminc év feletti játékos van a világon, aki ebben a tekintetben túltett Vargán: a 31 éves, dán válogatott Philip Zinckernagel piaci értéke kétmillió euróval nőtt (ugyancsak négymillióra), miután a belga FC Bruges-ből az amerikai Chicago Fire-be igazolt.

