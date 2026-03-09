Ursula von der LeyenEurópai BizottságUkrajna EU-csatlakozásaZsigmond Barna PálRobert Fico

Von der Leyen túllépte hatáskörét, főparancsnoknak képzeli magát

Zsigmond Barna Pál államtitkár új bejegyzést osztott meg a közösségi oldalán. Felhívta a figyelmet arra, hogy a brüsszeli körökben irányadónak számító Politico szerint egyre több uniós vezetőnek kezd elege lenni abból, hogy Ursula von der Leyen túllép saját hatáskörén, és az uniós állam- és kormányfők helyett az EU fő külügyi irányadójának gondolja magát. Az államtitkár a bejegyzéshez az írta: Ursula túllépte hatáskörét, főparancsnoknak képzeli magát! Hozzátette: nem lennénk beljebb akkor sem, ha Kaja Kallas intézné ezeket a kérdéseket.

Magyar Nemzet
2026. 03. 09. 18:42
Von der Leyen túllépte hatáskörét, főparancsnoknak képzeli magát
Véleménye szerint elkeserítő, hogy a mostani világpolitikai helyzetben két teljesen alkalmatlan brüsszeli technokrata felel az Európai Unió külpolitikai irányáért, ráadásul egymással is rivalizálnak, egymásra licitálva rosszabbnál rosszabb döntéseket hoznak. Európa pedig sodródik bele a háborúba. A Politico uniós döntéshozókra, diplomatákra hivatkozva többek között az iráni helyzet kezelését, Ukrajna gyorsított felvételét, és a Donald Trump amerikai elnök által kezdeményezett Béketanáccsal kapcsolatos álláspontját és fellépését tartja elfogadhatatlannak. Úgy gondolják, hogy Von der Leyen teljesen túllépi hatáskörét, amikor ezekben a kérdésekben nyilvánul meg. 

Von der Leyennek semmilyen felhatalmazása nincs arra vonatkozóan, hogy nap mint nap beszéljen és találkozzon az ukránokkal
Von der Leyennek semmilyen felhatalmazása nincs arra vonatkozóan, hogy nap mint nap beszéljen és találkozzon az ukránokkal

Von der Leyen túllépte hatáskörét

Von der Leyennek ugyanis semmilyen felhatalmazása nincs például arra vonatkozóan, hogy az Öböl menti országok vezetőivel tárgyaljon, nap mint nap beszéljen és találkozzon az ukránokkal, ráadásul anélkül egyeztessen a háború kérdéséről, hogy előtte nem egyeztet a tagállamok vezetőivel – magyarázta Zsigmond Barna Pál. Az államtitkár a bejegyzésben rámutatott:

Az átláthatatlanságban sajnos komoly tapasztalata van (Von der Leyennek), emlékezhetünk, hogy a vakcinabeszerzésekről teljesen magában, sms-ben döntött.

A cikkből is kiderül: az Európai Bizottságban azt tervezik, hogy már 2027-ig felveszik Ukrajnát az Európai Unióba. 

Teljesen mindegy számukra, hogy mi erről az európai emberek véleménye. Ezért is akarnak egy olyan brüsszeli bábkormányt Magyarországon, amelyik támogatja az ukránok felvételét, a fegyverszállításokat és a magyarok pénzét Ukrajnába küldené

– hangsúlyozta Zsigmond Barna Pál. Majd felidézte, hogy többek között Robert Fico szlovák miniszterelnöknek is elege van abból, hogy az ukránok fenyegetőznek és veszélyeztetik a tagállamok energiabiztonságát, miközben Brüsszelben erről hallgatnak. Robert Fico holnap találkozni fog Ursula von der Leyennel, és számon fogja kérni. 

Meddig fogja az Európai Bizottság egy Európai Unión kívüli ország érdekeit előtérbe helyezni az uniós Magyarországgal és Szlovákiával szemben?

– tette fel a kérdést Zsigmond Barna Pál. Tájékoztatott, hogy Robert Fico azt kéri Ursula von der Leyentől, hogy a bizottság vegye rá Kijevet, engedjék végre a Barátság kőolajvezeték helyszíni szemléjét

Mit is várunk attól a bizottsági elnöktől, aki uniós zászlók tucatjaival teszi tele Brüsszelt? Ők Manfred Weberrel együtt a háború folytatásában érdekeltek. Ahogy néppárti kollegája fogalmazott, azt akarják, hogy európai zászló alatt vonuljanak katonák Ukrajnában. Ursula von der Leyen és Zelenszkij tiszás kormányt akarnak Magyarországon, amelyik nem tud nekik nemet mondani, és végrehajtja a terveiket. Mi azonban szembemegyünk velük. Megvédjük Magyarország szuverenitását, és kimaradunk a háborúból. A Fidesz a biztos választás!

– hangsúlyozta az államtitkár.

Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

