Halálos iráni rakétatámadás és újabb figyelmeztetések a közel-keleti háború tizedik napján + videó

Komoly közegészségügyi károkra figyelmeztetett a közel-keleti térségben Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója hétfőn az X-en, tekintettel az iráni háború eszkalációjára. Mint írta, az iráni olajlétesítményekben okozott károk növelik az élelmiszerek, ivóvíz és a levegő elszennyeződésének kockázatát. Felhívta a figyelmet, hogy különösen a gyerekeket, az időseket és az alapbetegségekkel rendelkező embereket fenyegeti veszély.
Tedrosz egyben kitért a libanoni helyzetre is. Hangsúlyozta, hogy február vége óta kilenc egészségügyi dolgozó vesztette életét, és tizenhatan megsebesültek. 43 egészségügyi ellátóközpontnak és öt kórháznak kellett bezárnia az izraeli hadsereg evakuálást sürgető felszólítására. Tedrosz a helyzet haladéktalan lecsillapítására szólított fel.
A béke mindig a legjobb gyógyszer
– húzta alá.
Kaja Kallas: Libanon újabb fronttá válhat
Libanon az Iránhoz köthető konfliktus újabb frontjává válhat – figyelmeztetett hétfőn kiadott közleményében Kaja Kallas uniós kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselő. Kallas felhívta a figyelmet: a Hezbollah libanoni fegyveres mozgalom azon döntése, hogy Irán támogatására támadást indít Izrael ellen, veszélyezteti az egész térséget és súlyosbítja a konfliktust.
Hangsúlyozta, hogy Izraelnek joga van az önvédelemhez a nemzetközi joggal összhangban, ugyanakkor minden olyan fegyveres csoport, amely bekapcsolódik a háborúba, legitim célponttá válik.
A Hezbollahnak le kell fegyvereznie és fel kell hagynia minden Izrael elleni támadással – tette hozzá.
A főképviselő ugyanakkor úgy fogalmazott, Izrael válaszlépései aránytalanul súlyosak voltak. A katonai műveletek tömeges lakóhelyelhagyáshoz vezetnek, tovább destabilizálva az amúgy is törékeny helyzetet, és azzal fenyegetnek, hogy Libanont és lakosságát egy olyan háborúba sodorják, amely nem az övék – mondta.
Kaja Kallas felszólította Izraelt, hogy hagyjon fel libanoni műveleteivel, hangsúlyozva, hogy Libanon szuverenitását és területi integritását tiszteletben kell tartani.
Kiemelte: a diplomácia és a tűzszünethez való visszatérés jelenti a legjobb esélyt arra, hogy Libanon elkerülje a káoszba süllyedést. Az Európai Unió teljes mértékben támogatja az ENSZ libanoni békefenntartó misszióját mandátuma végrehajtásában, és biztosítani kell a békefenntartók biztonságát – tette hozzá. A további emberéletek elvesztésének, a lakosság elvándorlásának és a regionális eszkalációnak a megakadályozása azonnali prioritás – hangsúlyozta.
Az EU továbbra is Libanon és lakossága mellett áll, és vészhelyzeti tartalékaiból mintegy 130 ezer érintett megsegítéséhez nyújt támogatást
– áll a közleményben.
