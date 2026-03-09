Halálos iráni rakétatámadás és újabb figyelmeztetések a közel-keleti háború tizedik napján + videó

Komoly közegészségügyi károkra figyelmeztetett a közel-keleti térségben Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója hétfőn az X-en, tekintettel az iráni háború eszkalációjára. Mint írta, az iráni olajlétesítményekben okozott károk növelik az élelmiszerek, ivóvíz és a levegő elszennyeződésének kockázatát. Felhívta a figyelmet, hogy különösen a gyerekeket, az időseket és az alapbetegségekkel rendelkező embereket fenyegeti veszély.

Libanon az Iránhoz köthető konfliktus újabb frontjává válhat – figyelmeztetett Kaja Kallas (Fotó: AFP)

Tedrosz egyben kitért a libanoni helyzetre is. Hangsúlyozta, hogy február vége óta kilenc egészségügyi dolgozó vesztette életét, és tizenhatan megsebesültek. 43 egészségügyi ellátóközpontnak és öt kórháznak kellett bezárnia az izraeli hadsereg evakuálást sürgető felszólítására. Tedrosz a helyzet haladéktalan lecsillapítására szólított fel.

A béke mindig a legjobb gyógyszer

– húzta alá.

The escalating conflict in the Middle East, and the impact on public health, are of great concern.



Damage to petroleum facilities in #Iran risks contaminating food, water and air – hazards that can have severe health impacts especially on children, older people, and people with… pic.twitter.com/ICBxR5kiDx — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 9, 2026

Kaja Kallas: Libanon újabb fronttá válhat

Libanon az Iránhoz köthető konfliktus újabb frontjává válhat – figyelmeztetett hétfőn kiadott közleményében Kaja Kallas uniós kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselő. Kallas felhívta a figyelmet: a Hezbollah libanoni fegyveres mozgalom azon döntése, hogy Irán támogatására támadást indít Izrael ellen, veszélyezteti az egész térséget és súlyosbítja a konfliktust.

Hangsúlyozta, hogy Izraelnek joga van az önvédelemhez a nemzetközi joggal összhangban, ugyanakkor minden olyan fegyveres csoport, amely bekapcsolódik a háborúba, legitim célponttá válik.

A Hezbollahnak le kell fegyvereznie és fel kell hagynia minden Izrael elleni támadással – tette hozzá.

❗️🎥WATCH: Armed Hezbollah terrorists enter and attempt to exploit a site in a Christian village in southern Lebanon



Following the identification, IDF troops directed an Israeli Air Force fighter jet, which struck and eliminated the terrorist cell. pic.twitter.com/yFHlb8U0sJ — Israel Defense Forces (@IDF) March 9, 2026

A főképviselő ugyanakkor úgy fogalmazott, Izrael válaszlépései aránytalanul súlyosak voltak. A katonai műveletek tömeges lakóhelyelhagyáshoz vezetnek, tovább destabilizálva az amúgy is törékeny helyzetet, és azzal fenyegetnek, hogy Libanont és lakosságát egy olyan háborúba sodorják, amely nem az övék – mondta.

Kaja Kallas felszólította Izraelt, hogy hagyjon fel libanoni műveleteivel, hangsúlyozva, hogy Libanon szuverenitását és területi integritását tiszteletben kell tartani.

Kiemelte: a diplomácia és a tűzszünethez való visszatérés jelenti a legjobb esélyt arra, hogy Libanon elkerülje a káoszba süllyedést. Az Európai Unió teljes mértékben támogatja az ENSZ libanoni békefenntartó misszióját mandátuma végrehajtásában, és biztosítani kell a békefenntartók biztonságát – tette hozzá. A további emberéletek elvesztésének, a lakosság elvándorlásának és a regionális eszkalációnak a megakadályozása azonnali prioritás – hangsúlyozta.

Az EU továbbra is Libanon és lakossága mellett áll, és vészhelyzeti tartalékaiból mintegy 130 ezer érintett megsegítéséhez nyújt támogatást

– áll a közleményben.