PutyinIránajatollah

Az orosz elnök gratulált Modzstaba Hamenei kinevezéséhez

Vlagyimir Putyin orosz elnök gratulált Irán újonnan megválasztott legfelsőbb vezetőjének. Modzstaba Hamenei apja, Ali Hamenei után tölti be az ajatollah posztját, az Egyesült Államok azonban már korábban jelezte, hogy nem fogadja el kinevezését.

Magyar Nemzet
2026. 03. 09. 17:01
Fotó: REZA B Forrás: Middle East Images
Vlagyimir Putyin orosz elnök gratulált az iráni hitszónoknak, miután édesapja, Ali Hamenei ajatollah halála után őt választották Irán következő legfelsőbb vezetőjévé. Modzstaba Hamenei megválasztásának kapcsán az Egyesült Államok már korábban is jelezte, hogy nem fogja elfogadni a volt legfelsőbb vezető fiának a kinevezését – írja az Origo. 

Az orosz elnök gratulált Modzstaba Hamenei kinevezéséhez
(Fotó: - / KHAMENEI.IR)

„Most, hogy Irán fegyveres agresszióval néz szembe, a munkája ebben a magas pozícióban kétségtelenül nagy bátorságot és elkötelezettséget igényel majd” – mondta Putyin. „Biztos vagyok benne, hogy becsülettel folytatja apja munkáját, és egyesíti az iráni népet a súlyos megpróbáltatások közepette.”

Az iráni állami média március 8-án bejelentette, hogy a Szakértők Gyűlése Modzstaba Hameneit választotta az ország következő legfelsőbb vezetőjének.

A kinevezésre alig több mint egy héttel azután került sor, hogy az Egyesült Államok és Izrael összehangolt csapásokat indított Irán ellen, megölve az ajatollahot magas rangú tisztviselőkkel együtt, és szélesedő háborút robbantva ki a Közel-Keleten. Modzstaba Hamenei, aki korábban iszlám teológia tanár volt, apja nem nevezte meg hivatalos utódjának, de régóta valószínű jelöltnek tekintették. Hamenei nem töltött be hivatalos szerepet az iráni rezsimben, de szoros kapcsolatban állt az Iszlám Forradalmi Gárdával (IRGC).

Apjához hasonlóan Modzstaba Hamenei is keményvonalas hitszónok, aki mély befolyással bír az iráni biztonsági erőkre. 2019 óta amerikai szankciók sújtják. Hamenei várhatóan nem fog tárgyalni az Egyesült Államokkal, vagy deeszkalálni a terjedő háborút.

Donald Trump amerikai elnök Hamenei március 5-i valószínűsíthető kinevezéséről szóló hírekre reagálva „elfogadhatatlannak” nevezte azt. „Hamenei fia elfogadhatatlan számomra” – mondta. „Olyan valakit akarunk, aki harmóniát és békét hoz Iránba.”

Trump korábban azt nyilatkozta, hogy közvetlenül részt akar venni Irán következő vezetőjének kiválasztásában, ezt azonban a Szakértők Tanácsának több tagja és az iráni vezetés is elutasította. Trump egyébként arról is beszélt, hogy Irán bármely jövőbeli vezetőjének el kell nyernie a jóváhagyását. „Ha nem kapja meg tőlünk az elismerésünket, nem fog sokáig kitartani” – fogalmazott.

Az iráni főváros elleni kezdeti csapások óta eltelt napokban Teherán bosszút esküdött vezetője meggyilkolásáért, és megtorló támadásokat indított izraeli célpontok és amerikai katonai bázisok ellen a régióban. Az eszkaláció más nyugati országokat is bevont a konfliktusba, Ukrajna pedig az iráni gyártmányú Shahed drónok elleni légvédelem terén szerzett több éves szakértelmét kínálja szövetségeseinek.

Oroszország viszont állítólag segíti stratégiai partnerét, Iránt az amerikai erők elleni támadásokban a Közel-Keleten. Donald Trump amerikai elnök elutasította – bár nem cáfolta – ezeket a jelentéseket, és ragaszkodott ahhoz, hogy Oroszország támogatása nem jelent érdemi változást.

Borítókép: Modzstaba Hamenei Irán legfelsőbb vezetője (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

