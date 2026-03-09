Rendkívüli

Orbán Viktor: Az elszabaduló üzemanyagárak megfékezésére ma éjféltől védett árat vezetünk be minden magyar család és vállalkozás számára

orosz-ukrán háborúUkrajnakényszersorozáshadiállapotembercsempész

Egyre többen menekülnek a mozgósítás elől – egy ukrán férfi kisrepülővel szökött át Romániába + videó

Egyre több különös szökési kísérletre derül fény Ukrajnában: rengetegen menekülnek a mozgósítás elől. Egy 31 éves férfi például kisrepülőgéppel hagyta el az országot, majd egy romániai mezőn landolt. Közben a környező országokban is több illegális határátlépéssel és embercsempészettel kapcsolatos ügyben léptek közbe a hatóságok. A romániai incidens mellett Szlovákiában és a magyar határ közelében is történtek elfogások.

Magyar Nemzet
2026. 03. 09. 16:33
Egyre többen menekülnek a mozgósítás elől – egy ukrán férfi kisrepülővel szökött át Romániába Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Március 8-án reggel egy kisrepülőgép szállt le a romániai Szucsáva megye határában, egy szántóföldön. A gépet egy 31 éves ukrán férfi vezette, aki Csernyivci megye felől érkezett. Az esetről az RBC–Ukrajna és a Maszol is beszámolt. 

Egyre többen menekülnek a mozgósítás elől – egy ukrán férfi kisrepülővel szökött át Romániába
Egyre többen menekülnek a mozgósítás elől – egy ukrán férfi kisrepülővel szökött át Romániába Fotó: AFP

Kisrepülővel szökött Romániába

A helyszínre riasztott román határrendészek a pilótát a Vicovu de Sus-i kirendeltségre vitték kihallgatásra. A hatóságok tiltott határátlépés, valamint engedély nélküli repülőgépvezetés miatt indítottak ellene eljárást. 

Szlovákiában egy egészen más ügyben akadt fenn a hálón egy körözött ukrán állampolgár. Kassán a rendőrök egy 23 éves férfit állítottak elő, miután egy üzletből péksüteményt próbált lopni. Az igazoltatás során derült ki, hogy a férfit nemzetközi elfogatóparancs alapján keresik

Az ukrán hatóságok azzal gyanúsítják, hogy hadköteles korú férfiak illegális határátlépésében segédkezett.

Egy másik, különösen szokatlan módszert is feltártak az ukrán hatóságok. A Bihus.Info oknyomozó portál szerint

hadköteles férfiak egy csopotja úgy próbálta elhagyni az országot, hogy Petro Csornyij énekes kreatív stábjának tagjaiként tüntették fel magukat. 

A hatóságok szerint ezzel az álcával próbálták kijátszani az utazási korlátozásokat. 

A magyar határ közelében szintén történt egy incidens február 7-én. Az ukrán határőrök egy Magyarország felé tartó csoportot állítottak meg. A beszámoló szerint két férfi megpróbált elmenekülni az intézkedés elől. 

A járőrök ezért figyelmeztető lövéseket adtak le a levegőbe, majd elfogták őket.

Az elmúlt időszakban több hasonló eset is napvilágra került. 

A hatóságok szerint egyre több hadköteles korú férfi próbál különféle módszerekkel kijutni az országból, 

és az embercsempész-hálózatok is igyekeznek kihasználni a helyzetet. Korbban lapunk arról is beszámolt, hogy egy szervezett hálózat akár negyvenezer dollárért csempészett ki katonákat a frontról, a fizetséget pedig kriptovalutában szedte be. Egy korábbi ügyben egy szervezett hálózat tagjai használaton kívüli gázvezetéken keresztül csempészték át a férfiakat az Európai Unió területére. Egy másik esetben pedig Kárpátalján bukott le egy pénzszállító mikrobusz: a járműben szökésben lévő katonákat vittek át a határon, erről a Stana egy korábbi cikkben számolt be.

Borítókép: Kisrepülőgép egy mezőn, illusztráció (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Áram nélkül maradtak az ukránok

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Tűpontos, hibátlan, kötelező!

Bayer Zsolt avatarja

A mai kötelező olvasmányt Kohán Matyi írta. Tessék elkezdeni, mert kikérdezem!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu