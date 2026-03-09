Szlovákiában egy egészen más ügyben akadt fenn a hálón egy körözött ukrán állampolgár. Kassán a rendőrök egy 23 éves férfit állítottak elő, miután egy üzletből péksüteményt próbált lopni. Az igazoltatás során derült ki, hogy a férfit nemzetközi elfogatóparancs alapján keresik.

Az ukrán hatóságok azzal gyanúsítják, hogy hadköteles korú férfiak illegális határátlépésében segédkezett.

Egy másik, különösen szokatlan módszert is feltártak az ukrán hatóságok. A Bihus.Info oknyomozó portál szerint

hadköteles férfiak egy csopotja úgy próbálta elhagyni az országot, hogy Petro Csornyij énekes kreatív stábjának tagjaiként tüntették fel magukat.

A hatóságok szerint ezzel az álcával próbálták kijátszani az utazási korlátozásokat.

A magyar határ közelében szintén történt egy incidens február 7-én. Az ukrán határőrök egy Magyarország felé tartó csoportot állítottak meg. A beszámoló szerint két férfi megpróbált elmenekülni az intézkedés elől.

A járőrök ezért figyelmeztető lövéseket adtak le a levegőbe, majd elfogták őket.

Az elmúlt időszakban több hasonló eset is napvilágra került.