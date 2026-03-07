Varga Barnabás különleges helyzetével nem hajlandó foglalkozni az AEK edzője

Varga Barnabás a görög bajnokság 25. fordulójában ismét az AEK Athén kezdőcsapatában találta magát. A magyar támadó hamar veszélyeztette a vendég AEL kapuját: a fejesét ugyan üggyel-bajjal hárította Anagnosztopulosz kapus, de nem tudta megtartani a labdát, a kameruni Moukoudi pedig lecsapott arra.

Varga Barnabás és társai ünneplik az AEK Athén győztes gólját, ekkor Luka Jovics is mosolygott, aki később büntetőt hibázott. Forrás: Facebook/AEK

A korai gól után is az AEK játszott fölényben, de újabb találat már nem született a találkozón. Vargáék 56 ponttal vezetik a tabellát, vasárnap a két 53 pontos rivális, az Olimpiakosz és a PAOK egymás ellen játszik a fordulóban.

Varga Barnabás csatártársa büntetőt hibázott, de nyert az AEK

A legnagyobb esélyt Luka Jovics puskázta el: a szerb támadó a második félidő elején büntetőt hibázott. Hogy ezután elveszti-e a büntető-végrehajtás lehetőségét, akár Varga Barnabás javára, azzal az eltiltott Marko Nikolicsot helyettesítő asszisztensedző, Eliasz Kirjakidesz nem volt hajlandó foglalkozni.

– Senki nem foglalkozik a kihagyott tizenegyessel vagy a helyzetekkel. Nem játszottunk magas szinten, de fontos győzelmet arattunk – idézi a görög szakembert az Origo.

Pedig ha kérdésessé válik a tizenegyeslövő személye, azt nem hagyhatja figyelmen kívül az AEK stábja, Varga Barnabásnak a Fradiban tavaly volt ebből konfliktusa egy másik szerb támadóval.

A magyar válogatott csatár a jövő héten először vívhat nemzetközi kupameccset az athéni csapat színeiben, az AEK a Konferencialiga nyolcaddöntőjében a szlovén Celje otthonában lép pályára.

Az AEK győztes gólja előtt Varga Barnabás fejelt: