Varga BarnabásLuka JovicsAEK Athén

Varga Barnabás különleges helyzetével nem hajlandó foglalkozni az AEK edzője

Varga Barnabás fejesével meggyűlt az AEL kapusának baja, ebből született az AEK Athén győztes gólja a görög labdarúgó-bajnokság 25. fordulójában. Nyerhetett volna nagyobb különbséggel is az AEK, de Varga csatártársa, Luka Jovics büntetőt hibázott.

Magyar Nemzet
2026. 03. 07. 21:18
Varga Barnabás fejeséből ugyan közvetlenül nem lett gól, de az AEK Athén győzelmében így is fontos szerepet játszott Fotó: Facebook/AEK
Varga Barnabás a görög bajnokság 25. fordulójában ismét az AEK Athén kezdőcsapatában találta magát. A magyar támadó hamar veszélyeztette a vendég AEL kapuját: a fejesét ugyan üggyel-bajjal hárította Anagnosztopulosz kapus, de nem tudta megtartani a labdát, a kameruni Moukoudi pedig lecsapott arra.

Varga Barnabás és társai ünneplik az AEK Athén győztes gólját, ekkor Luka Jovic is mosolygott, aki később büntetőt hibázott
Varga Barnabás és társai ünneplik az AEK Athén győztes gólját, ekkor Luka Jovics is mosolygott, aki később büntetőt hibázott. Forrás: Facebook/AEK

A korai gól után is az AEK játszott fölényben, de újabb találat már nem született a találkozón. Vargáék 56 ponttal vezetik a tabellát, vasárnap a két 53 pontos rivális, az Olimpiakosz és a PAOK egymás ellen játszik a fordulóban.

 

Varga Barnabás csatártársa büntetőt hibázott, de nyert az AEK

A legnagyobb esélyt Luka Jovics puskázta el: a szerb támadó a második félidő elején büntetőt hibázott. Hogy ezután elveszti-e a büntető-végrehajtás lehetőségét, akár Varga Barnabás javára, azzal az eltiltott Marko Nikolicsot helyettesítő asszisztensedző, Eliasz Kirjakidesz nem volt hajlandó foglalkozni.

– Senki nem foglalkozik a kihagyott tizenegyessel vagy a helyzetekkel. Nem játszottunk magas szinten, de fontos győzelmet arattunk – idézi a görög szakembert az Origo.

Pedig ha kérdésessé válik a tizenegyeslövő személye, azt nem hagyhatja figyelmen kívül az AEK stábja, Varga Barnabásnak a Fradiban tavaly volt ebből konfliktusa egy másik szerb támadóval.

A magyar válogatott csatár a jövő héten először vívhat nemzetközi kupameccset az athéni csapat színeiben, az AEK a Konferencialiga nyolcaddöntőjében a szlovén Celje otthonában lép pályára.

Az AEK győztes gólja előtt Varga Barnabás fejelt:

