A Fradi hálaimát rebeghet volt kapusának, a ZTE a Győrt is elintézte

Nem csalódtak a semleges szurkolók az NB I 25. fordulójának rangadójában. A ZTE megőrizte idei veretlenségét, és a Fradi után a másik bajnokaspiráns, a Győr ellen is győzni tudott (2-1). Ezzel a zalai sikerrel egyrészt a Fradi hirtelen esélyt kapott egy esetleges előzéshez – ehhez meg kell vernie a Nyíregyházát –, másrészt Nuno Campos együttese bejelentkezett a dobogóra, hiszen a hátránya már csak két pont a vasárnap pályára lépő Debrecennel szemben.

Molnár László
2026. 03. 07. 19:15
Botlott a Győr, a ZTE folytatta a menetelését
Botlott a Győr, a ZTE folytatta a menetelését Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós
Vélhetően nem sértődnek meg a nyíregyháziak, ha azt írjuk, hogy a tavasz két legstílusosabb és legeredményesebb csapata csapott össze Zalaegerszegen az NB I 25. fordulójában. A listavezető ETO FC Győr már 11 mérkőzéses veretlenségi sorozatnál tart – kilenc győzelem és két döntetlen –, míg a hazai kék-fehérek az előző tizenkét fordulóban csak egyszer kaptak ki, közben pedig hét sikerük között az ETO FC, a Ferencváros, a Paks és a Puskás Akadémia legyőzése is szerepel. Hogy még jobban kiemeljük a két csapat sikeres tavaszi hadjáratát, a zaiaiak és a győriek is bejutottak a Magyar Kupa elődöntőjébe, azaz tényleg a két legeredményesebb csapat találkozott egymással, ráadásul a vendég zöld-fehéreket igencsak fűtötte a visszavágás vágya, ugyanis tavaly november végén 1-0-ra nyert a ZTE az ETO Parkban. Ugyanakkor a győriek kezdőjét nyugodtan nevezhetjük tartalékosnak, ugyanis a magyar válogatott Vitális Milán öt sárga lapos eltiltása, míg a házi gólkirály, a 11 gólos Benbuali sérülés miatt nem léphetett pályára.

A Győr ebben a bajnokságban nem tudta legyőzni a ZTE gárdáját, három meccsből kétszer kikapott, míg egy meccsük döntetlenre végződött
A Győr ebben a bajnokságban nem tudta legyőzni a ZTE gárdáját, három meccsből kétszer kikapott, míg egy meccsük döntetlenre végződött. Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós

A két csapat történelme a Győr sikerét ígérte, de hazai pályán jobb a ZTE

Eddig éppen nyolcvanszor rendezték meg az NB I-ben a nyugat-dunántúli rangadót, amelyben a vendég győriek állnak jobban:

  • 29 zalai siker,
  • 19 döntetlen
  • 32 ETO-győzelem
  • a gólkülönbség: 116–116.

Az NB I-ben kereken negyven találkozójuk volt Zalaegerszegen, 21-szer bizonyultak jobbnak a hazaiak, tízszer nyertek a vendég győriek, kilenc találkozójuk pedig döntetlen lett. A zalai csapat az élvonalban otthon legutóbb több mint 21 éve, 2004 augusztusában tudta legyőzni az ETO-t (2-0). A ZTE Arénában az előző 2 alkalommal ikszeltek (0-0 és 1-1) a csapatok, míg az utolsó egymással vívott bajnokin a ZTE győzött 1-0-ra.

 

Egy-egy gól az elején és a végén, nem bírt egymással az első félidőben a két csapat

Magyar pályákon igencsak szokatlan tempóban indult el a két csapat, és már a 3. percben a vendég Győr hálójában táncolt a labda. Calderón ívelte a 16-oson belülre a labdát, Várkonyi levette azt a 11-es pont magasságában, ám mire a zalai játékos feleszmélt, Vladoiu becsúszva elrúgta előle a labdát. A győriek védőjének pechjére az éppen Joao Victor elé került, aki hat méterről a rövid alsó sarokba lőtt. Még igazán ünnepelni sem volt idejük a hazaiaknak, ugyanis a partjelző lest jelzett, ám a VAR másként gondolta, így a videózni kihívott Karakó végül megadta a találatot.

A ZTE vezető gólja a mérkőzés elején:

A győriek kissé elmaradtak az eddig megcsodált játékuktól, és ha a ZTE játékosai egy kicsit pontosabbak, még a szünetig többgólos előnyt szerezhettek volna. Ám a legjobb lehetőségek is kimaradtak, és már mindenki az első félidő végét jelző sípszót várta, mondhatni váratlanul kiegyenlítettek a vendégek. Már a 49. percnél járt az óra, amikor Stefulj beadása után Várkonyi senkitől sem zavartatva egy hatalmas kiflit fejelt, a lehulló labdát legalább hat hazai védő verte szemmel, ám ez nem akadályozta meg Njiet abban, hogy letegye a játékszert Gavricsnak, aki tanítani való módon kilőtte a bal alsó sarkot.

Gavrics egyenlítő gólja az első félidő hosszabbításában:

Megyeri elképesztő hibájának a volt klubja örült a legjobban

A második félidőben a győriek léptek fel támadólag, ám Gundel-Takács és Schön párviadalát mindkétszer a zalai kapus nyerte: előbb hatalmas bravúrral védte a február játékosának megválasztott szélső lapos lövését, míg másodszor már a szeme is elég volt, ugyanis a győri támadó nyolc méterről az égbe lőtt. A ZTE inkább a gyors csatáraiban bízva kontrára rendezkedett be, ám hiába jutottak el Megyeri kapujáig, még a kaput sem sikerült eltalálniuk.

Aztán eljött a pillanat, amikor az edzők kerültek a középpontba. Borbély Balázs, az ETO vezetőedzője a Debrecen elleni rangadón emlékezetesen összecsapott a Loki ibériai edzőjével – mind őt, mind pedig Sergio Navarrót kiállította a játékvezető –, így most inkább a sajátjaival pörölt igencsak látványosan. Ugyanakkor Nuno Campos ennél jóval tovább ment, kis híján berohant dühében a pályára – nem látszódott, mi borította ki ennyire –, ám Karakó lehűtötte a portugált egy gyors sárgával.

Már-már kezdett mindenki beletörődni a döntetlenbe, amikor eljött Maxsuell ideje. A villámléptű brazil előbb majdnem gólpasszt adott Kiss Bencének, ám ekkor Megyeri nagy bravúrral védett. 

A hazaiak jobbról végezték el a szögletet, ami után Maxsuellhez került a labda, aki a 16-os oldalvonala mellől, 17 méterről emelt a hatalmas helyezkedési hibát elkövető Megyeri fölött a kapu jobb oldalába. 

A hátralévő percekben a győriek kapufáig jutottak, így a zalaiak folytatták a menetelésüket, már az 5. helyen állnak 38 ponttal – ugyanennyi egység áll a negyedik Kisvárda neve mellett –, míg a győriek egy vasárnapi Fradi-győzelem esetén visszaesnek a második helyre a tabellán.

A zalaiak fantasztikus játékkal verték a listavezetőt, ami azt jelenti, hogy a Fradi után a Győrt is legyőzték
A zalaiak fantasztikus játékkal verték a listavezetőt, ami azt jelenti, hogy a Fradi után a Győrt is legyőzték. Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós

NB I, 25. forduló

péntek:

szombat:

  • Zalaegerszeg–ETO FC 2-1 (1-1), Zalaegerszeg, 5021 néző, jv.: Karakó. Gólszerző: Joao Victor (6.), Maxsuell (83.) illetve Gavrics (45+4.)
  • Újpest–Paks 19.30

vasárnap:

  • MTK Budapest–Diósgyőri VTK 13.30
  • Kazincbarcika–Debreceni VSC, Miskolc 17.45
  • Nyíregyháza–Ferencváros 18.30

A tabella ITT látható.

 

