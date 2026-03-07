A Fradi hálaimát rebeghet volt kapusának, a ZTE a Győrt is elintézte

Vélhetően nem sértődnek meg a nyíregyháziak, ha azt írjuk, hogy a tavasz két legstílusosabb és legeredményesebb csapata csapott össze Zalaegerszegen az NB I 25. fordulójában. A listavezető ETO FC Győr már 11 mérkőzéses veretlenségi sorozatnál tart – kilenc győzelem és két döntetlen –, míg a hazai kék-fehérek az előző tizenkét fordulóban csak egyszer kaptak ki, közben pedig hét sikerük között az ETO FC, a Ferencváros, a Paks és a Puskás Akadémia legyőzése is szerepel. Hogy még jobban kiemeljük a két csapat sikeres tavaszi hadjáratát, a zaiaiak és a győriek is bejutottak a Magyar Kupa elődöntőjébe, azaz tényleg a két legeredményesebb csapat találkozott egymással, ráadásul a vendég zöld-fehéreket igencsak fűtötte a visszavágás vágya, ugyanis tavaly november végén 1-0-ra nyert a ZTE az ETO Parkban. Ugyanakkor a győriek kezdőjét nyugodtan nevezhetjük tartalékosnak, ugyanis a magyar válogatott Vitális Milán öt sárga lapos eltiltása, míg a házi gólkirály, a 11 gólos Benbuali sérülés miatt nem léphetett pályára.

A Győr ebben a bajnokságban nem tudta legyőzni a ZTE gárdáját, három meccsből kétszer kikapott, míg egy meccsük döntetlenre végződött. Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós

A két csapat történelme a Győr sikerét ígérte, de hazai pályán jobb a ZTE

Eddig éppen nyolcvanszor rendezték meg az NB I-ben a nyugat-dunántúli rangadót, amelyben a vendég győriek állnak jobban:

29 zalai siker,

19 döntetlen

32 ETO-győzelem

a gólkülönbség: 116–116.

Az NB I-ben kereken negyven találkozójuk volt Zalaegerszegen, 21-szer bizonyultak jobbnak a hazaiak, tízszer nyertek a vendég győriek, kilenc találkozójuk pedig döntetlen lett. A zalai csapat az élvonalban otthon legutóbb több mint 21 éve, 2004 augusztusában tudta legyőzni az ETO-t (2-0). A ZTE Arénában az előző 2 alkalommal ikszeltek (0-0 és 1-1) a csapatok, míg az utolsó egymással vívott bajnokin a ZTE győzött 1-0-ra.

Egy-egy gól az elején és a végén, nem bírt egymással az első félidőben a két csapat

Magyar pályákon igencsak szokatlan tempóban indult el a két csapat, és már a 3. percben a vendég Győr hálójában táncolt a labda. Calderón ívelte a 16-oson belülre a labdát, Várkonyi levette azt a 11-es pont magasságában, ám mire a zalai játékos feleszmélt, Vladoiu becsúszva elrúgta előle a labdát. A győriek védőjének pechjére az éppen Joao Victor elé került, aki hat méterről a rövid alsó sarokba lőtt. Még igazán ünnepelni sem volt idejük a hazaiaknak, ugyanis a partjelző lest jelzett, ám a VAR másként gondolta, így a videózni kihívott Karakó végül megadta a találatot.