opetaiaibfturki alalshikhzuffabajnoki címprofi ökölvívás

Botrány a profi bokszban! Jai Opetaiát az IBF megfosztotta a vb-címétől, mert bokszol a Zuffa-gálán

Nagyon úgy tűnik, a régi szervezetek – WBA, WBC, WBO és az IBF – semmilyen formában nem fogadják be maguk közé az újonnan alakult Zuffa Boxingot, amely többek között a szaúdi milliárdos, Turki Alalshikh tulajdonában van, és azt a célt tűzte ki maga elé, hogy végleg megtöri és elsöpri a négyöves világbajnoki rendszert a profi ökölvívásban. Ennek máris megvan az első károsultja, hiszen a cirkálósúly legjobbjának tartott, egészen péntekig az IBF és a Ring világbajnokaként ismert Jai Opetaia csak úgy léphet szorítóba vasárnap hajnalban Las Vegasban Brandon Glanton ellen a Zuffa első vb-övéért, hogy a szervezet megfosztotta az ausztrál bunyóst a vb-övétől.

Molnár László
2026. 03. 07. 17:41
Jay Opetaia a Zuffához való szerződésével könnyen búcsút mondhat a nagy álmának
Jay Opetaia a Zuffához való szerződésével könnyen búcsút mondhat a nagy álmának Forrás: The Ring Magazine
Eljött az a pillanat, amikor a pénz összecsap a hagyományokkal, és teljesen át akarja írni egy sportág történetét. A profi bokszban immár elfogadott négyöves rendszert szeretné teljesen eltörölni, valamint a sportág négy legelismertebb szervezetét – WBA, WBC, WBO és IBF – lesöpörni a színpadról a Zuffa Boxing. Mégpedig olyan bunyósok szerződtetésével, mint Jai Opetaia (29-0, 23 KO), aki nemcsak veretlen, de a szakírók többsége szerint a legjobb cirkálósúlyú bokszoló, és egészen péntekig az IBF és a Ring Magazin vb-övét tudhatta a magáénak. A Dana White és a szaúdi milliárdos, Turki Alalshikh fémjelezte Zuffa szombaton késő éjszaka rendezi meg első, már saját bajnoki címéért kiírt összecsapást a Las Vegas-i Meta APEX-ben, ahol a veretlen ausztrál bunyós csap össze a vasárnap hajnali főmeccsen az amerikai Brandon Glantonnal (21-3, 18 KO).

Akit eltalál Jay Opetaia balhorga, az nagy valószínűséggel a padlón végzi
Akit eltalál Jay Opetaia horga, az nagy valószínűséggel a padlón végzi. Forrás: Marca.com

 

Opetaia messze került az álmától, a vitathatatlan bajnoki címtől

Az ausztrál bunyós sosem titkolta, hogy egyesíteni szeretné a vb-öveket cirkálósúlyban, és erre minden esélye meg is lett volna. Opetaia tavaly előbb január 8-án az új-zélandi David Nyikával (10-1, 9 KO) csapott össze, utóbbi a negyedik menetben ájultan terült el a padlón az ausztrál ütéseitől, majd december 8-án török Husszein Cinkara (23-1, 19 KO) volt a következő áldozata. A nyolcadik menetben megvillant Opetaia bal keze. Irtózatos erővel találta el török ellenfelét, aki kis híján belehalt ebbe az egyetlen ütésbe: elveszítette az eszméletét, eltört a nyakcsigolyája, agyrázkódást szenvedett, vérömleny keletkezett az agyában.

Az ausztrál atomöklű bunyós nem véletlenül lett a Zuffa arca, akit az új szervezet alkalmasnak talált arra, hogy az első világbajnoka legyen. Ehhez a szaúdi milliárdos tulajdonában lévő Ring Magazin – melynek szintén a világbajnoka Opetaia – ranglistáján hirtelen a 10. helyig emelkedett Glanton, így hivatalos címmeccset vívhat az aktuális bajnok ellen.

Ugyan Opetaia hálás azért, hogy a gazdag promóciós cég megadja neki a egy újabb bajnoki öv megszerzésének lehetőségét és az anyagi biztonságot, ám hirtelen számára ismeretlen terepre tévedt, ahol szinte lehetetlen lesz beteljesíteni az álmát, és megszereznie a cirkálósúly vitathatatlan bajnoki címét.

Jai Opetaia borzalmas kiütése Cinkara ellen:

Az IBF az első, amelyik beintett a Zuffának és Turki Alalshikhnek

Az már jól látszik, hogy a négy nagy szervezet vélhetően összefog a betolakodó ellen. Ennek első jeleként az IBF máris lépett, és bejelentette, amennyiben Opetaia ringbe lép a Zuffa övéért, akkor egyrészt azt a szervezet nem ismeri el címmeccsének, másrészt az ausztrált megfosztja a világbajnoki címétől. Ez pedig egyértelműen azt jelenti, hogy az ausztrál a mindenki által elismert IBF-övet a senki által nem elismert és a szükséges engedélyekkel sem rendelkező Zuffa övére cseréli. 

A profi szervezet indoklásul a saját – de valamennyi nagy szervezetnél is működő – 5.E.1-es szabályára hivatkozik, amely a címegyesítési mérkőzésekre vonatkozik. Ebben az áll, hogy egyik bajnok sem vívhat címegyesítő meccset egy másik bajnokkal, ha ezt a csatát a többi szankcionáló testület nem hagyja jóvá. Az IBF 5.E.2-es szabálya meg is nevezi az elismert szankcionáló testületeket: WBA, WBC és WBO. Azaz sem a Ring Magazin, sem pedig a Zuffa nincs közte.

Ugyanakkor az IBF azt is bejelentette, hogy nem folytatott semmilyen megbeszélést a Zuffa Boxing egyetlen közvetlen képviselőjével sem a mérkőzéssel kapcsolatban. Ráadásul 

a Zuffa még nem rendelkezik engedéllyel saját bajnokságok vagy ranglisták készítésére a professzionális ökölvívás biztonsági törvényének jelenlegi feltételei szerint. 

A BoxingScene úgy értesült, hogy az IBF rövidesen bejelenti – feltéve, ha Opetaia vasárnap hajnalban ringbe lép –, hogy a megüresedett trónért a WBO korábbi világbajnoka, a brit Chris Billam-Smith (21-2, 13 KO) és az IBO korábbi világbajnoka, az ausztrál Floyd Masson (17-2, 9 KO) hivatalosan összecsaphat egymással.

Opetaia (jobbra) 2024-ben szerezte meg másodszor az IBF-övet Briedis ellen. Fotó: Boxingscene.com/Esther Lin 

Opetaia még reménykedik a csodában

Az ausztrál bunyós ugyanakkor nem adta fel a reményét, hogy a cirkálósúly legjobbja legyen, Bízik abban, hogy a Zuffa-öv és a Ring bajnoki címe mellé megszerezheti a négy nagy szervezet világbajnoki címét is. 

Csak abban reménykedem, hogy ezeket a nagy meccseket sikerül lebonyolítanom, megkérdőjelezhetetlenné válnom úgy, hogy közben a Zuffa Boxing nagyszerű nagykövete lehetek 

– mondta Opetaia a The Ring Magazinnak, aki még péntek délelőtt is arról beszélt, az IBF hozzájárult a Las Vegasban rendezendő címmeccséhez.

Miután a Zuffa Boxing és a négy nagy szervezet között feszülő ellentétek nem mostanában fognak megoldódni, Opetaia számára 2026 talán legjobban várt meccse is veszélybe került, holott azzal a csatával közeledett volna a vitathatatlan cím felé. 

Ugyanis május 2-án a Las Vegas-i T-Mobile Arénában megküzd egymással a cirkálósúlyú WBA/WBO-bajnok Gilberto Ramirez (48-1, 30 KO) és a WBC félnehézsúlyú világbajnoka, David Benavidez (31-0, 25 KO) előbbi öveiért, 

és a győztesre várhatott volna az Opetaia elleni csúcsháború. És onnan már csak egy lépés lenne Noel Mikaelian (28-3, 12 KO), aki a WBC-címet birtokolja cirkálóban.

