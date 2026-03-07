Botrány a profi bokszban! Jai Opetaiát az IBF megfosztotta a vb-címétől, mert bokszol a Zuffa-gálán

Eljött az a pillanat, amikor a pénz összecsap a hagyományokkal, és teljesen át akarja írni egy sportág történetét. A profi bokszban immár elfogadott négyöves rendszert szeretné teljesen eltörölni, valamint a sportág négy legelismertebb szervezetét – WBA, WBC, WBO és IBF – lesöpörni a színpadról a Zuffa Boxing. Mégpedig olyan bunyósok szerződtetésével, mint Jai Opetaia (29-0, 23 KO), aki nemcsak veretlen, de a szakírók többsége szerint a legjobb cirkálósúlyú bokszoló, és egészen péntekig az IBF és a Ring Magazin vb-övét tudhatta a magáénak. A Dana White és a szaúdi milliárdos, Turki Alalshikh fémjelezte Zuffa szombaton késő éjszaka rendezi meg első, már saját bajnoki címéért kiírt összecsapást a Las Vegas-i Meta APEX-ben, ahol a veretlen ausztrál bunyós csap össze a vasárnap hajnali főmeccsen az amerikai Brandon Glantonnal (21-3, 18 KO).

Akit eltalál Jay Opetaia horga, az nagy valószínűséggel a padlón végzi. Forrás: Marca.com

Opetaia messze került az álmától, a vitathatatlan bajnoki címtől

Az ausztrál bunyós sosem titkolta, hogy egyesíteni szeretné a vb-öveket cirkálósúlyban, és erre minden esélye meg is lett volna. Opetaia tavaly előbb január 8-án az új-zélandi David Nyikával (10-1, 9 KO) csapott össze, utóbbi a negyedik menetben ájultan terült el a padlón az ausztrál ütéseitől, majd december 8-án török Husszein Cinkara (23-1, 19 KO) volt a következő áldozata. A nyolcadik menetben megvillant Opetaia bal keze. Irtózatos erővel találta el török ellenfelét, aki kis híján belehalt ebbe az egyetlen ütésbe: elveszítette az eszméletét, eltört a nyakcsigolyája, agyrázkódást szenvedett, vérömleny keletkezett az agyában.

Az ausztrál atomöklű bunyós nem véletlenül lett a Zuffa arca, akit az új szervezet alkalmasnak talált arra, hogy az első világbajnoka legyen. Ehhez a szaúdi milliárdos tulajdonában lévő Ring Magazin – melynek szintén a világbajnoka Opetaia – ranglistáján hirtelen a 10. helyig emelkedett Glanton, így hivatalos címmeccset vívhat az aktuális bajnok ellen.

Ugyan Opetaia hálás azért, hogy a gazdag promóciós cég megadja neki a egy újabb bajnoki öv megszerzésének lehetőségét és az anyagi biztonságot, ám hirtelen számára ismeretlen terepre tévedt, ahol szinte lehetetlen lesz beteljesíteni az álmát, és megszereznie a cirkálósúly vitathatatlan bajnoki címét.