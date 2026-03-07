Váratlan fordulat: Irán bocsánatot kért

A magam részéről bocsánatot kérek a szomszédos országoktól, amelyeket Irán megtámadott. Úgy gondolom, diplomáciai megoldást kell keresnünk

– hangsúlyozta, egyúttal azt is közölte, a műveletek az iráni fegyveres erők soraiban a támadás nyomán keletkezett kommunikációs hibák miatt történtek. Hozzátette, hogy az átmeneti tanács már kapcsolatba lépett az ügyben a hadsereggel. Iránban a hadsereg mellett az iráni Forradalmi Gárda is hajt végre katonai műveleteket, ez utóbbi azonban csak a síita állam legfelsőbb politikai és vallási vezetőjének tartozik számadással.

Az országot ezen tisztségében vezető Ali Hamenei február 28-án vesztette életét légicsapásokban, és az új legfelső vezető személyéről egyelőre nem született döntés. Peszeskján kitért az Egyesült Államok által támasztott, Irán feltétlen megadását váró feltételre is, olyan álomnak nevezve a követelést, amely velük együtt száll sírba.

Irán az őt érő amerikai–izraeli támadások február 28-i kezdete óta több támadást intézett a Perzsa-öböl országai, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Bahrein, Omán és Szaúd-Arábia ellen, részben azzal az indokkal, hogy a síita állam elleni műveletek közül többet az ott lévő amerikai támaszpontokról indítottak.