Váratlan fordulat: Irán bocsánatot kért

Irán felfüggeszti támadásait a szomszédos országok ellen – jelentette be szombaton Maszúd Peszeskján. Az iráni elnök hozzátette, hogy hazája csak akkor kezdené újra a műveleteket, ha ezen országok felől támadás érné.

Magyar Nemzet
2026. 03. 07. 17:52
Maszúd Peszeskján iráni elnök Fotó: ANGELA WEISS Forrás: AFP
Maszúd Peszeskján az iráni állami televízió által korábban felvett beszédében elmondta, hogy a döntést az Iránt vezető háromtagú átmeneti tanács, amelynek ő is tagja, jóváhagyta. 

A magam részéről bocsánatot kérek a szomszédos országoktól, amelyeket Irán megtámadott. Úgy gondolom, diplomáciai megoldást kell keresnünk

– hangsúlyozta, egyúttal azt is közölte, a műveletek az iráni fegyveres erők soraiban a támadás nyomán keletkezett kommunikációs hibák miatt történtek. Hozzátette, hogy az átmeneti tanács már kapcsolatba lépett az ügyben a hadsereggel. Iránban a hadsereg mellett az iráni Forradalmi Gárda is hajt végre katonai műveleteket, ez utóbbi azonban csak a síita állam legfelsőbb politikai és vallási vezetőjének tartozik számadással. 

Az országot ezen tisztségében vezető Ali Hamenei február 28-án vesztette életét légicsapásokban, és az új legfelső vezető személyéről egyelőre nem született döntés. Peszeskján kitért az Egyesült Államok által támasztott, Irán feltétlen megadását váró feltételre is, olyan álomnak nevezve a követelést, amely velük együtt száll sírba.

 Irán az őt érő amerikai–izraeli támadások február 28-i kezdete óta több támadást intézett a Perzsa-öböl országai, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Bahrein, Omán és Szaúd-Arábia ellen, részben azzal az indokkal, hogy a síita állam elleni műveletek közül többet az ott lévő amerikai támaszpontokról indítottak.

 

