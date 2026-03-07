PixarSzörny Rt.disneyA hihetetlen család

A Pixar bejelentette: trilógia lesz a Szörny Rt.-ből és a Hihetetlen családból is

Újabb folytatásokkal és merész eredeti ötletekkel készül a következő évekre a Pixar: fejlesztés alatt áll a harmadik Szörny Rt.-film, érkezik a Hihetetlen család 3. és a Coco 2., miközben a stúdió első musicaljén és több új történeten is dolgoznak. Bár az utóbbi időben vegyes eredményeket hoztak a mozis bevételek, a Pixar jövője egyelőre kifejezetten mozgalmasnak ígérkezik.

Dani Áron
2026. 03. 07. 18:25
Forrás: Pixar
Forrás: Pixar
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Pixar stúdió számára az elmúlt évek vegyes mozis eredményeket hoztak: a 2024-es Agymanók 2 hatalmas kasszasiker lett, világszerte mintegy 1,6 milliárd dolláros bevétellel, de a tavaly bemutatott Elio pusztán 154 millió dollárig jutott világszerte, ami a stúdió legnagyobb bukása, és ez nem magyarázható már a Covid-időszak hatásaival sem. A stúdió ezért is dönthetett úgy, hogy az új projektek mellett több, már sikeres alkotásához készít újabb folytatást. Idén júniusban érkezik is a Toy Story 5, amiben Woody és Buzz ezúttal egy intelligens táblagéppel kerül szembe. A stúdió eredeti ötletből készült új fimjét, a Agyugrászt épp a héten mutatták be a magyar mozik.

Újabb folytatást kap a Pixar egyik legnagyobb sikere, a Hihetetlen család. Forrás: Pixar

A Pixar nem hagyja magát

A Pixar ismét visszatér a szörnyek világába: fejlesztés alatt áll a harmadik Szörny Rt. A projekt létezése a The Wall Street Journal egy átfogó, a stúdió működését bemutató cikkéből derült ki, amely több készülő animációs filmről is új részleteket árult el. A Szörny Rt. harmadik részéről egyelőre kevés konkrétum ismert. Nem tudni, ki rendezi majd a filmet, ahogy azt sem, hogy időben mikor kapcsolódik a korábbi történetekhez. 

A Pixar azonban nemcsak a szörnyek világát tervezi újra felkeresni. A stúdió több nagy folytatáson is dolgozik. 2028-ban érkezik a Hihetetlen család 3, amelyet az Elemi rendezője, Peter Sohn készít. Emellett készül a Coco folytatása is, amely várhatóan 2029-ben kerül a mozikba.

A franchise-ok mellett új történeteket is fejleszt a stúdió. Ilyen a jövőre érkező Gatto, amely egy Velencében élő tolvaj macska kalandjait követi majd. A korábban streamingre szánt sorozatból, az Ono Ghost Marketből végül inkább mozifilmet csinál a Pixar, ennek történetét egy ázsiai mítosz ihlette, mely szerint egy természetfeletti piacon kapcsolatba tudnak lépni egymással az élők és a holtak. Illetve még a stúdió első musicalje is készül, amit a Pirula Pandát rendező Domee Shi készít.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleklétminimum

MP, a hf mint létminimum-szakértő

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu