A Pixar bejelentette: trilógia lesz a Szörny Rt.-ből és a Hihetetlen családból is

A Pixar stúdió számára az elmúlt évek vegyes mozis eredményeket hoztak: a 2024-es Agymanók 2 hatalmas kasszasiker lett, világszerte mintegy 1,6 milliárd dolláros bevétellel, de a tavaly bemutatott Elio pusztán 154 millió dollárig jutott világszerte, ami a stúdió legnagyobb bukása, és ez nem magyarázható már a Covid-időszak hatásaival sem. A stúdió ezért is dönthetett úgy, hogy az új projektek mellett több, már sikeres alkotásához készít újabb folytatást. Idén júniusban érkezik is a Toy Story 5, amiben Woody és Buzz ezúttal egy intelligens táblagéppel kerül szembe. A stúdió eredeti ötletből készült új fimjét, a Agyugrászt épp a héten mutatták be a magyar mozik.

Újabb folytatást kap a Pixar egyik legnagyobb sikere, a Hihetetlen család. Forrás: Pixar

A Pixar nem hagyja magát

A Pixar ismét visszatér a szörnyek világába: fejlesztés alatt áll a harmadik Szörny Rt. A projekt létezése a The Wall Street Journal egy átfogó, a stúdió működését bemutató cikkéből derült ki, amely több készülő animációs filmről is új részleteket árult el. A Szörny Rt. harmadik részéről egyelőre kevés konkrétum ismert. Nem tudni, ki rendezi majd a filmet, ahogy azt sem, hogy időben mikor kapcsolódik a korábbi történetekhez.

A Pixar azonban nemcsak a szörnyek világát tervezi újra felkeresni. A stúdió több nagy folytatáson is dolgozik. 2028-ban érkezik a Hihetetlen család 3, amelyet az Elemi rendezője, Peter Sohn készít. Emellett készül a Coco folytatása is, amely várhatóan 2029-ben kerül a mozikba.

A franchise-ok mellett új történeteket is fejleszt a stúdió. Ilyen a jövőre érkező Gatto, amely egy Velencében élő tolvaj macska kalandjait követi majd. A korábban streamingre szánt sorozatból, az Ono Ghost Marketből végül inkább mozifilmet csinál a Pixar, ennek történetét egy ázsiai mítosz ihlette, mely szerint egy természetfeletti piacon kapcsolatba tudnak lépni egymással az élők és a holtak. Illetve még a stúdió első musicalje is készül, amit a Pirula Pandát rendező Domee Shi készít.