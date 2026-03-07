Quentin Tarantino angol komédiára adta a fejét, jövőre már várható is a bemutató

A Variety beszámolója szerint Quentin Tarantino egy „régimódi brit bohózatot” írt, amely a klasszikus fizikai komédiára épül. A produkció egy nagyobb színészgárdára épülő darab lehet, amelyben feltörekvő és már ismert színészek is szerepet kaphatnak. Bár felmerült, hogy hollywoodi sztárok is csatlakozhatnak, iparági források szerint Tarantino keze alatt inkább egy vegyes, több generációból álló társulat formálódhat.

Mit csinál mostanában Quentin Tarantino?

Tarantino először tavaly augusztusban utalt arra egy podcastben, hogy megírta a darabot, és akár másfél-két évet is szánna a megvalósítására. A színházi projekt különösen azért érdekes, mert a rendező korábban elállt több filmes tervétől is: miután elkészült a forgatókönyvvel, nem vállalta a Volt egyszer egy Hollywood… előzménysorozatának megrendezését (ezt végül David Fincher rendezte meg Brad Pitt-tel a főszerepben, még idén felkerül a Netflix kínálatába), és végül a régóta emlegetett The Movie Critic című filmtervét is elvetette.

A rendező eközben színészként is kipróbálta magát: szerepet vállalt Jamie Adams független filmjében, az Only What We Carry című produkcióban, ahol többek között Charlotte Gainsbourg, Simon Pegg és Sofia Boutella oldalán forgatott a franciaországi Deauville-ben.