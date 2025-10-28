Quentin Tarantino a Robert Rodríguez rendezésében készült Alkonyattól pirkadatig című, 1996-ban bemutatott produkció óta nem játszott ilyen fontos filmszerepet.
Ugyan a Volt egyszer egy… Hollywood folytatásának rendezését nem vállalta el, de hamarosan egy másik szerepben visszatér Quentin Tarantino
Quentin Tarantino visszatér a filmvászonra: a Ponyvaregény és a Kill Bill rendezője Jamie Adams Only What We Carry című filmjében vállalt szerepet, amelyben Simon Pegg és Charlotte Gainsbourg lesz a partnere – számolt be róla a Deadline.com hollywoodi hírportál.
A szerelemről, veszteségről és „a továbblépéshez szükséges csöndes bátorságról” szóló Only What We Carry (Csak amit magunkkal viszünk) Normandia partvidékén játszódik. A walesi rendező-forgatókönyvíró – aki a Variety.com értesülése szerint franciaországi Deauville-ben forgatta le a produkciót szeptember végén mindössze hat nap alatt – elmondta, hogy mindig is szeretett volna egy Eric Rohmer-stílusú alkotást készíteni Normandiában.
A Mission: Impossible és a Star Trek-filmekből ismert Pegg, valamint Gainsbourg mellett a francia színész Liam Hellmann, Lizzy McAlpine amerikai énekesnő és Sofia Boutella is szerepet kapott a produkcióban.
Pegg az egykori nagy tekintélyű tanárt, Julian Johnst alakítja, akinek egyik tanítványa, Charlotte Levant (Boutella) hazatér, hogy szembenézzen a múltjával. Tarantino a hozzájuk csatlakozó John Percyt, Julian régi barátját játssza, akinek hirtelen érkezése rég eltemetett igazságokat hoz felszínre.
Bár Tarantino leginkább olyan klasszikusok rendezőjeként és forgatókönyvírójaként ismert, mint a Ponyvaregény, a Jackie Brown vagy a Django elszabadul, több saját filmjében is játszott kisebb szerepeket, vagy – mint a Volt egyszer egy Hollywoodban – önmagaként jelent meg.
