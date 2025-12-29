Utolsó rohamra indulnak a balos média-őskövületek Magyar Péter oldalán

Egyre duzzad azoknak a kommunista diktatúrából itt ragadt baloldali újságíróknak és véleményformálóknak gyülekezete, akik egy emberként sorakoznak fel Magyar Péter mögé. Legutóbb Szily Nóra váltott ki óriási felháborodást a Magyar Péter hazugságait mosdató, Varga Judittal szembeni bántalmazását feledtetni igyekvő interjúval, amelyben a magára riporterként tekintő egykori Heti Hetes-szereplő mikrofonállványként szolgálta ki a Tisza Párt elnökét.

Szily Nóra rendesen alákérdezett Magyar Péternek

Szily szakmaiatlanságát önmagában jól mutatja az a tény, hogy Magyar Péterhez olyan álkérdéseket intézett, amelyekben valójában méltatta a pártvezért, például amikor azt tudakolta tőle, hogy hogyan lehet fizikailag, mentálisan és lelkileg bírni, amit tesz, de Szilynek az a minősítése is felért egy hozsannázással, miszerint az ellenzéki politikus maratoni teljesítményt nyújt. Ezután Magyar Péter arról értekezett, hogy mennyire tiszteli és becsüli a nőket, és hogy milyen fontos szerepet játszanak az életében.

Szily Nóra itt egyetlen közbevetéssel sem élt, mintha a tavaly óriási botrányt kavart övcsat-ügy meg sem történt volna Magyarral.

Emlékezetes, Varga Judit egykori igazságügyi miniszter, Magyar Péter volt felesége azt állította: a Tisza elnöke többször is agresszívan viselkedett vele és egy övcsattal csapkodta az asztalukat, miközben a feleség a gyerekekkel a szobában tartózkodott, és a nadrágszíj megütötte a korábbi tárcavezető hátát is. Ha Szily Nóra azért nem hozta fel Magyar Péternek Varga Judit bántalmazását, mert tudatosan nem akarta rossz fényben feltüntetni a pártelnököt, akkor azért vált szakmailag alkalmatlanná, ha pedig nem tudott erről és felkészületlen volt, akkor azért.

Balliberális újságírók Magyar Péter oldalán

Magyar Péter azonban nem csak Szily Nórától kapott támogatást, hanem a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) is beállt a Tisza-szekerét toló baloldali őskövületek táborába. A balliberális tömörülés lényegében a Tisza Párt csatlósává lépett elő, amikor egyetértettek a Bors különszámának betiltásával, amelyben a lap a Tisza-szakértők által készített baloldali megszorítócsomagra hívta fel a figyelmet. A MÚOSZ szóhasználatában is követte Magyar Pétert, amikor közleményében propagandát emlegetett. Szerintük a sajtószabadság nem illeti meg azokat, akik hírt adnak a brutális tiszás adóemelési tervekről, melyet azzal tetéztek, hogy a Bors különszámának megjelenését társadalmilag veszélyes akciónak titulálták.