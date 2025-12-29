magyar pétertiszatisza pártvarga juditszily nóraújságíróorbán viktorhavas henrikmúosz

Utolsó rohamra indulnak a balos média-őskövületek Magyar Péter oldalán

Nem Szily Nóra az egyetlen balliberális újságíró-őskövület, aki a Tisza Párt támogatói közé állt. A sajtószabadságot lábbal tipró állásfoglalásával a balos Magyar Újságírók Országos Szövetsége is lényegében letette a voksát Magyar Péter mellé, ahogy korábban megvallotta hitét Havas Henrik, Rangos Katalin, Bolgár György, vagy a Heti Hetes saját bevallása szerint is Orbán Viktorból élő megmondóembere, Verebes István.

Munkatársunktól
2025. 12. 29. 20:16
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egyre duzzad azoknak a kommunista diktatúrából itt ragadt baloldali újságíróknak és véleményformálóknak gyülekezete, akik egy emberként sorakoznak fel Magyar Péter mögé. Legutóbb Szily Nóra váltott ki óriási felháborodást a Magyar Péter hazugságait mosdató, Varga Judittal szembeni bántalmazását feledtetni igyekvő interjúval, amelyben a magára riporterként tekintő egykori Heti Hetes-szereplő mikrofonállványként szolgálta ki a Tisza Párt elnökét.

Szily Nóra rendesen alákérdezett Magyar Péternek

Szily szakmaiatlanságát önmagában jól mutatja az a tény, hogy Magyar Péterhez olyan álkérdéseket intézett, amelyekben valójában méltatta a pártvezért, például amikor azt tudakolta tőle, hogy hogyan lehet fizikailag, mentálisan és lelkileg bírni, amit tesz, de Szilynek az a minősítése is felért egy hozsannázással, miszerint az ellenzéki politikus maratoni teljesítményt nyújt. Ezután Magyar Péter arról értekezett, hogy mennyire tiszteli és becsüli a nőket, és hogy milyen fontos szerepet játszanak az életében. 

Szily Nóra itt egyetlen közbevetéssel sem élt, mintha a tavaly óriási botrányt kavart övcsat-ügy meg sem történt volna Magyarral. 

Emlékezetes, Varga Judit egykori igazságügyi miniszter, Magyar Péter volt felesége azt állította: a Tisza elnöke többször is agresszívan viselkedett vele és egy övcsattal csapkodta az asztalukat, miközben a feleség a gyerekekkel a szobában tartózkodott, és a nadrágszíj megütötte a korábbi tárcavezető hátát is. Ha Szily Nóra azért nem hozta fel Magyar Péternek Varga Judit bántalmazását, mert tudatosan nem akarta rossz fényben feltüntetni a pártelnököt, akkor azért vált szakmailag alkalmatlanná, ha pedig nem tudott erről és felkészületlen volt, akkor azért.

 

Balliberális újságírók Magyar Péter oldalán

Magyar Péter azonban nem csak Szily Nórától kapott támogatást, hanem a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) is beállt a Tisza-szekerét toló baloldali őskövületek táborába. A balliberális tömörülés lényegében a Tisza Párt csatlósává lépett elő, amikor egyetértettek a Bors különszámának betiltásával, amelyben a lap a Tisza-szakértők által készített baloldali megszorítócsomagra hívta fel a figyelmet. A MÚOSZ szóhasználatában is követte Magyar Pétert, amikor közleményében propagandát emlegetett. Szerintük a sajtószabadság nem illeti meg azokat, akik hírt adnak a brutális tiszás adóemelési tervekről, melyet azzal tetéztek, hogy a Bors különszámának megjelenését társadalmilag veszélyes akciónak titulálták. 

„A 4 milliós példányszámban nyomtatott Bors-különszám terjesztését a bíróság betiltotta, mivel a rendkívüli helyzet rendkívüli intézkedést kívánt. A MÚOSZ kiáll a valódi újságírók valódi sajtószabadsága mellett, s egyetért e döntéssel, amellyel propagandisták társadalmilag is veszélyes akcióját akarta blokkolni a bíróság” – írták, figyelmen kívül hagyva, hogy

egy olyan bíró hozta meg ezt a határozatot, aki sajtóértesülések szerint a Tisza Párt botrányos mobilalkalmazásának felhasználói között volt, ezért felmerült az elfogultsága.

 

Havas Henrik is Magyar Péternek drukkol (Forrás: YouTube/Képernyőfotó)

Havas Henrik szerint Magyar Péter hazafi

„Magyar Péter szerintem hazafi, és ha a korom megengedné, mögé állnék” – ezt már Havas Henrik, a Horn-kormány egykori címzetes államtitkára, baloldali megmondóember írta. A baloldalt évtizedek óta alázatosan kiszolgáló, pökhendiségéről ismert egykori napkeltés műsorvezető úgy fogalmazott idén januárban: ,,Ma este megnéztem az ATV-ben Magyar Péter beszélgetését Rónai Egonnal. A legfontosabb, hogy ma leszámoltam az eddigi fenntartásaimmal, miszerint többször is kételkedtem abban, hogy ez a figura nem a Fidesz agytrösztjének találmánya (azzal a céllal, hogy verje szét az ellenzéket)”. A már a rendszerváltás előtt is sztárolt újságíró azt is javasolta, érdemes visszanéznie mindenkinek az említett beszélgetést, mert szerinte ebből kiderül, hogy:

Magyar Péter tudatosan készül kormányváltásra, és Havas már azt is elhitte neki, hogy létezik a Tisza elnöke mögött egy kormányképes szellemi holdudvar. 

Mint arról a Magyar Nemzetben olvashattak már, Havas nagyívű gesztusa Magyar Péternek egyáltalán nem váratlan, ugyanis kitett egy viccesnek szánt posztot a Facebook-oldalára, amelyben azt írta, hogy 2025-ben szeretne újra államtitkár lenni. A kép, amelyhez ezt a szöveget írta, egy jól megszerkesztett fotó, ahol Havas kigyúrtan, fiatalosan feszít a magyar válogatott mezében. Az egyre inkább a feledés homályába veszni látszó újságíró ezzel a posztjával valószínűleg a „kicsinek” üzent, hogy készen áll a csatlakozásra Magyar Péter csapatához.

Rangos Katalin az imádottjával (Fotó: Képernyőfotó)

 

A Bolgár–Rangos tandem viszi a Spinoza Ház szellemiségét a Tiszába

„Magyar Péter politikai fegyelmezettsége az összes eddig megismert ellenzéki politikushoz képest óriási, eddig minden politikai húzása lenyűgöző volt” – jelentette ki Rangos Katalin újságíró egy nyári műsorban

Áradozását a Tisza Párt elnökéről úgy folytatta: még általa elkövetett hibát nem látott az elmúlt időben. Magyar Péter nem az ideálja, de amiket csinál, azok ellen nem tud semmilyen kifogást felhozni. 

Felidézve a Spinoza Házban készített interjúját, a szélsőségesen liberális újságíró kijelentette: szerinte Magyar Péter pályája egyszerűen így alakult, nem készült tudatosan politikai vonalra, csak meglovagolt egy véletlent. Az, hogy Magyar Péter kibírta az elmúlt másfél évet, azt mutatja, van alkata, képessége, türelme és vastag bőr az arcán – vélekedett. Rangos Katalin ezt még azzal tudta fokozni, hogy Magyar Péter azon kevés emberek közé tartozik, akiknek már a felbukkanásukkor volt karizmájuk.

Verebes István (Fotó: Zih Zsolt)

 

„Drukkolok a Tisza Pártnak, de akármi történik, április 13-ától én nyilván menetrendszerűen ellenzéki leszek, ahogy eddig. Ilyen a mentalitásom” – mondta egy lapinterjúban Verebes István színházi rendező, az évekkel ezelőtt földbe állt Heti Hetes című balliberális propagandaműsor egyik fő megmondóembere, aki azóta többször is hitet tett Magyar Péter mellett.

Borítókép: Szily Nóra felnéz bálványára, szakmailag viszont alaposan lebőgött (Forrás: Youtube-képernyőkép)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar péter

Azért, mert…

Bayer Zsolt avatarja

…egy aljas, idióta, pszichopata barom. Azért…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu