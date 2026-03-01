Rendkívüli

Szappanos kritizál, hős lett a horrorsérülésből visszatérő, az edző már a Fradira feni a fogát

A Puskás Akadémia hazai pályán 2-1-re kikapott a Nyíregyházától a labdarúgó NB I 24. fordulójában. Szappanos Péter elismerte, hogy hibázott, ugyanakkor komoly kritikát fogalmazott meg a felcsútiak támadójátéka kapcsán. A győztes gólt szerző Katona Mátyás hasnyálmirigy-repedés és műtét után szerencséről beszélt, Bódog Tamás elégedetlen volt a mutatott játékkal. A tavasszal veretlen Szpari vezetőedzője már várja az ősszel idegenben megvert Ferencváros elleni hazai mérkőzést.

P.Fülöp Gábor
2026. 03. 01. 19:37
Bódog Tamás Felcsút, 2026. március 1. A Nyíregyháza Spartacus FC játékosai ünnepelnek a labdarúgó Fizz Liga 24. fordulójában játszott Puskás Akadémia FC-Nyíregyháza Spartacus FC mérkőzés után a felcsúti Pancho Arénában 2026. március 1-jén. A mérkőzést a N
Nagyon összeállt Bódog Tamás csapata Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Igazolták a tavaszi papírformát a csapatok Felcsúton: a lendületben lévő Nyíregyháza 2-1-re nyert a gödörbe került Puskás Akadémia ellen. Bódog Tamás kiesés ellen küzdő együttese nem játszott jól edzője szerint sem, de önbizalomtól felvértezve készülhet a Ferencváros elleni rangadóra. Katona Mátyás azok után lett hős a Szpari színeiben, hogy ősszel súlyos sérülést szenvedett. Szezonbeli első NB I-es gólja létfontosságú három pontot ért a piros-kékeknek.

Bódog Tamás
Bódog Tamás gólszerzői egymás között. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Vasvári Tamás 

– Nagyon-nagyon örülök, hogy sikerült, régóta várok erre, hogy gólt szerezzek. A legfontosabb, hogy győzni tudtunk egy olyan meccsen, amelyen nem feltétlenül a mi akaratunk érvényesült. Fontos sikert arattunk. Úgy néz ki, tavasszal nekünk kedvez a szerencse. Ősszel sok meccset buktunk el balszerencsésen, most meg minden összejön. Végre gyümölcsözik az a munka, amit beletettünk – összegzett boldogan, tomboló csapattársai hangorkánja közepette az M4 Sportnak Katona Mátyás. A 26 esztendős támadó középpályás nehéz időszakon van túl, hasnyálmirigy-repedéssel műtötték, napokig szondával táplálták. 

– Nem nagyon van már a fejemben. Szerencsére teljesen meggyógyultam. Elég sok embernek tartozom köszönettel, amiért egészséges vagyok!

Bódog Tamás ajándéka

Tavasszal veretlen, negyedszer nyert a Nyíregyháza Spartacus. Bódog Tamás vezetőedző mégsem volt maradéktalanul elégedett. Szerinte felejthető mérkőzésen „kérdőjeles” játékkal, ám tökéletes hozzáállással megérdemelt győzelmet aratott a csapata, amely március 8-án a Ferencvárost fogadja.

Nagyképűség ide vagy oda, a tavaszi játszik majd a tavalyi bajnok ellen. Nekünk ajándék lesz az a mérkőzés, és sokkal könnyebb úgy belemenni, hogy egy győzelem van a hátunk mögött. Úgy gondolom, a játékosok élvezni fogják. Persze nem mi vagyunk az esélyesek, de mint ősszel bizonyítottuk: egy meccsen bármi előfordulhat. Azon leszünk, hogy otthon tartsuk a három pontot

– tekintett előre Bódog Tamás, aki hatalmas meglepetést okozva, novemberben a Groupama Arénában nyert 3-1-re a Nyíregyházával a Fradi ellen.

A hibázó kapus kritikája

Szappanos Péter – mint beszámoltunk róla – egy tizenegyessel ajándékozta meg a Felcsúton nyerő Nyíregyházát. A válogatott kerettag kapus kiejtette a labdát, majd rossz ütemben vetődött ki, s elütötte Kovács Milánt.

– Úgy éreztem, valaki hozzám ért, emiatt kértem, hogy a VAR nézze meg az esetet. Szerencsétlen szituáció volt, nem biztos, hogy így kellett volna megoldanom. Én sem vagyok gép. Szerencsémre tudtunk egyenlíteni, sajnálatos, hogy utána kikaptunk – fogalmazott az M4 sportnak Szappanos Péter. A dobogóért a vereség ellenére is versenyben lévő Puskás Akadémia kapusa üzent a támadóknak.

Nem volt egy szemet gyönyörködtető mérkőzés, belülről is éreztem. Kicsit, ha rutinosabbak lennénk, egy ilyen mérkőzést 1-1-re is le lehetne hozni. Ennél sokkal több helyzetet kellene kialakítanunk, nem nagyon emlékszem, hogy lett volna kapura lövésünk. Sajnos. Nagyobb nyomást is helyezhettünk volna az ellenfélre.

 

