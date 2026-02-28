Szoboszlai megint a legjobbak között, de van, amit felrónak neki

Rendkívüli

Szoboszlai Dominik a mostani idényben már 18 gólban vállalt szerepet, a nyolcadik gólpasszát osztotta ki szombaton, a Liverpool–West Ham United PL-mérkőzésen, amelyet csapata 5-2-re megnyert. A liverpooli sajtóban Szoboszlai átlagos vagy annál is jobb értékeléseket kapott, ugyanakkor kissé fáradtnak látták a magyar játékost. Mindeközben Kerkez Milos elvégezte a feladatát a West Ham legjobbja, Jarrod Bowen ellen, de a magyar balhátvéd is kapott kritikát.

Szoboszlai Dominik ezúttal a középpályán játszott a Liverpool meccsén
Szoboszlai Dominik ezúttal a középpályán játszott a Liverpool meccsén Fotó: MI NEWS Forrás: NurPhoto
A Liverpool szombaton 5-2-re legyőzte a West Ham Unitedet a Premier League 28. fordulójában, így ideiglenesen fellépett a szinte biztos Bajnokok Ligája-indulást érő ötödik helyre. Arne Slot együttese már az első félidőben háromszor volt eredményes, ráadásul mind a háromszor szöglet után – a másodiknál Szoboszlai Dominik adott gólpasszt –, a szünet után aztán kiegyenlítettebb lett a mérkőzés, mindkét csapat két-két gólt szerzett, a 18. helyezett West Ham emellett több helyzetet elpuskázott. A liverpooli sajtóban a mérkőzés után egyetértés van afelől, hogy ezúttal a középpályán játszó Szoboszlai volt a csapat motorja, de Kerkez Milos is elismerő szavakat kapott.

A Liverpool hozta a kötelezőt, Szoboszlai Dominik gólpasszt adott a West Ham elleni győzelem során
A Liverpool hozta a kötelezőt, Szoboszlai Dominik gólpasszt adott a West Ham elleni győzelem során  Fotó: PAUL ELLIS/AFP

Fáradt lett volna Szoboszlai Dominik a Liverpool–West Ham mérkőzésen?

A 25 éves magyar négy szögletet is elvégzett, lövése ezúttal nem volt, de a munkabírására ezúttal sem lehetett panasz, ezt a statisztikák is megmutatják.

  • 37/43 passz (86 százalékos pontosság)
  • 3 helyzetkialakítás
  • 1/4 beadás
  • 1 szerelés
  • 2 tisztázás
  • 5 labdaszerzés

A Liverpool.com Szoboszlainak és Van Dijknak adott csak hetes osztályzatot. „Kedvenc középpályás pozíciójában a magyar játékos már a kezdetektől fogva megadta az alaphangot nyomásgyakorlásával és sprintjeivel.”

„Van Dijk gólját ő készítette elő, és a legaktívabb játékos volt a csapatban, de a vége nem volt olyan jó, mint a meccs kezdete” – írta az oldal Szoboszlairól, a szerző a végén pedig arra utalhatott, hogy a hajrában sárga lapot kapott Szoboszlai, emellett az egész csapat sok hibával játszott a második félidőben.

Hasonlókat lehet olvasni a Liverpool Echo oldalán is, itt is hetes osztályzatot kapott Szoboszlai, ami ennél a lapnál átlagosnak minősült. „Az első félidőben folyamatosan veszélyes szögletekkel jelentkezett, ennek köszönhetően született a második gól is. A szünet előtt hatalmas energiával játszott a középpályán, de utána visszafogottabb volt.”

A This is Anfield azonban nem fogta vissza magát a dicsérő szavakat illetően (Szoboszlai itt is hetes osztályzatot kapott, a meccs embere pedig Alexis Mac Allister lett). „Újabb nap, újabb erős Szoboszlai-teljesítmény. A Liverpool 8-as számú játékosa szokásosan keményen dolgozott – bár láthatóan fáradt volt –, és kétségtelenül örült, hogy nem a jobbhátvéd pozíciójában játszott.”

Kerkez Milos beadásai ezúttal nem voltak veszélyesek
Kerkez Milos beadásai ezúttal nem voltak veszélyesek  Fotó: PAUL ELLIS/AFP

Kerkez elvégezte a kiadott feladatot a Liverpool meccsén

Kerkez Milosnak nem volt könnyű dolga, a vendégek legjobb játékosa, Jarrod Bowen jelenléte folyamatos figyelmet követelt a magyar balhátvédtől. 

Kerkez ezúttal sem vallott szégyent: 5/7 megnyert földi párharca, három szerelése és öt labdaszerzése magáért beszél. 

Bowen egy gólpasszt így is kiosztott, illetve négy beadásából kettő is pontos volt. A Liverpool.com Kerkezt is dicsérte, habár a kritika is megvolt: „Kezdetben kevés támadó veszélyt jelentett a saját oldalán, de az idő előrehaladtával egyre jobban belejött, majd ismét visszaesett. Néhány beadása majdnem veszélyes volt, de kissé erőltetettek voltak. Védekezésben jól teljesített Bowen ellen.”

A Liverpool a jövő héten kétszer is a Premier League-ben sereghajtó Wolverhamptonnal játszik idegenben.

  • Kedden 21.15-től a bajnokságban.
  • Pénteken 21 órától pedig az FA-kupa nyolcaddöntőjében.

Szoboszlai Dominik gólpassza:

