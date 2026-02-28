Szoboszlai megint a legjobbak között, de van, amit felrónak neki

A Liverpool szombaton 5-2-re legyőzte a West Ham Unitedet a Premier League 28. fordulójában, így ideiglenesen fellépett a szinte biztos Bajnokok Ligája-indulást érő ötödik helyre. Arne Slot együttese már az első félidőben háromszor volt eredményes, ráadásul mind a háromszor szöglet után – a másodiknál Szoboszlai Dominik adott gólpasszt –, a szünet után aztán kiegyenlítettebb lett a mérkőzés, mindkét csapat két-két gólt szerzett, a 18. helyezett West Ham emellett több helyzetet elpuskázott. A liverpooli sajtóban a mérkőzés után egyetértés van afelől, hogy ezúttal a középpályán játszó Szoboszlai volt a csapat motorja, de Kerkez Milos is elismerő szavakat kapott.

A Liverpool hozta a kötelezőt, Szoboszlai Dominik gólpasszt adott a West Ham elleni győzelem során Fotó: PAUL ELLIS/AFP

Fáradt lett volna Szoboszlai Dominik a Liverpool–West Ham mérkőzésen?

A 25 éves magyar négy szögletet is elvégzett, lövése ezúttal nem volt, de a munkabírására ezúttal sem lehetett panasz, ezt a statisztikák is megmutatják.

37/43 passz (86 százalékos pontosság)

3 helyzetkialakítás

1/4 beadás

1 szerelés

2 tisztázás

5 labdaszerzés

A Liverpool.com Szoboszlainak és Van Dijknak adott csak hetes osztályzatot. „Kedvenc középpályás pozíciójában a magyar játékos már a kezdetektől fogva megadta az alaphangot nyomásgyakorlásával és sprintjeivel.”

„Van Dijk gólját ő készítette elő, és a legaktívabb játékos volt a csapatban, de a vége nem volt olyan jó, mint a meccs kezdete” – írta az oldal Szoboszlairól, a szerző a végén pedig arra utalhatott, hogy a hajrában sárga lapot kapott Szoboszlai, emellett az egész csapat sok hibával játszott a második félidőben.

Hasonlókat lehet olvasni a Liverpool Echo oldalán is, itt is hetes osztályzatot kapott Szoboszlai, ami ennél a lapnál átlagosnak minősült. „Az első félidőben folyamatosan veszélyes szögletekkel jelentkezett, ennek köszönhetően született a második gól is. A szünet előtt hatalmas energiával játszott a középpályán, de utána visszafogottabb volt.”