Netanjahu: Több jel utal arra, hogy Ali Hamenei már nincs életben

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök szerint több jel is arra utal, hogy Ali Hamenei iráni legfelsőbb vezető már nincs életben.

Magyar Nemzet
2026. 02. 28. 20:27
Ali Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetőjének portréja (Fotó: AFP)
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök szombaton azt mondta: számos jel utal arra, hogy Irán legfelsőbb vezetője, Ali Hamenei ajatollah „már nincs”, ugyanakkor kifejezetten a halálát nem erősítette meg.

Ali Hamenei Ajatollah (Fotó: AFP)
Ali Hamenei ajatollah (Fotó: AFP)

Netanjahu hozzátette, hogy 

Hamenei rezidenciáját megsemmisítették, és a Forradalmi Gárda parancsnokai, valamint magas rangú nukleáris tisztviselők életüket vesztették

– írja a Reuters.

Frissítés: Irán legfelsőbb vezetője meghalt az amerikai-izraeli légicsapásokban – közölte egy magas rangú izraeli tisztségviselő, írj a Reuters.

A tisztségviselő szerint a 1989 óta hatalmon lévő Ali Hamenei ajatollah életét vesztette, és a holttestét is megtalálták.

Hamenei rezidenciája a mai támadásokban jelentős károkat szenvedett. Nem sokkal korábban ugyanakkor az iráni külügyminisztérium még azt közölte, hogy a legfelsőbb vezető „épségben és biztonságban van”.

Borítókép: Ali Hamenei (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

