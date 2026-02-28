Netanjahu: Több jel utal arra, hogy Ali Hamenei már nincs életben

Frissítés: Irán legfelsőbb vezetője meghalt az amerikai-izraeli légicsapásokban – közölte egy magas rangú izraeli tisztségviselő, írj a Reuters.

A tisztségviselő szerint a 1989 óta hatalmon lévő Ali Hamenei ajatollah életét vesztette, és a holttestét is megtalálták.

Hamenei rezidenciája a mai támadásokban jelentős károkat szenvedett. Nem sokkal korábban ugyanakkor az iráni külügyminisztérium még azt közölte, hogy a legfelsőbb vezető „épségben és biztonságban van”.

Borítókép: Ali Hamenei (Fotó: AFP)