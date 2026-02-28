Netanjahu: Több jel utal arra, hogy Ali Hamenei már nincs életben

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök szombaton azt mondta: számos jel utal arra, hogy Irán legfelsőbb vezetője, Ali Hamenei ajatollah „már nincs”, ugyanakkor kifejezetten a halálát nem erősítette meg.
Netanjahu hozzátette, hogy
Hamenei rezidenciáját megsemmisítették, és a Forradalmi Gárda parancsnokai, valamint magas rangú nukleáris tisztviselők életüket vesztették
– írja a Reuters.
Frissítés: Irán legfelsőbb vezetője meghalt az amerikai-izraeli légicsapásokban – közölte egy magas rangú izraeli tisztségviselő, írj a Reuters.
A tisztségviselő szerint a 1989 óta hatalmon lévő Ali Hamenei ajatollah életét vesztette, és a holttestét is megtalálták.
Hamenei rezidenciája a mai támadásokban jelentős károkat szenvedett. Nem sokkal korábban ugyanakkor az iráni külügyminisztérium még azt közölte, hogy a legfelsőbb vezető „épségben és biztonságban van”.
Borítókép: Ali Hamenei (Fotó: AFP)
