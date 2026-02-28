Bayern MünchenBorussia DortmundBundesliga

A BL után a bajnokság is elúszott? Ilyen még nem volt Dortmundban, a Bayern erről is tett

Fordulatos mérkőzést nyert a Borussia Dortmund ellen a Bayern München, amely 3-2-re diadalmaskodott legnagyobb riválisa otthonában a Bundesliga 24. fordulójában. A Bayern München ezzel a sikerrel tizenegy pontra növelte a két csapat közötti különbséget.

Harry Kane duplával segítette győzelemhez csapatát Fotó: Federico Gambarini Forrás: DPA/AFP
Óriási csalódás után próbálta megőrizni az esélyét a bajnoki címre a Bayern München elleni rangadón a Borussia Dortmund, amely hiába nyert 2-0-ra az Atalanta elleni BL-rájátszás első meccsén, végül 4-3-as összesítéssel búcsúzott a legrangosabb európai kupasorozattól. A javításra a bajnokságban adódott lehetőség, ráadásul a Bayern elleni összecsapásnak nagy tétje volt: egy esetleges bajor siker 11 pontra nyithatta a két csapat közötti különbséget, ami tíz fordulóval a zárás előtt aligha nevezhető ledolgozhatónak reálisan.

A Bayern München rendkívül fontos győzelmet aratott Dortmundban
A Bayern München rendkívül fontos győzelmet aratott Dortmundban Fotó: Ina Fassbender/Europress/AFP

A BVB – amely idénybeli egyetlen bajnoki vereségét éppen a Bayern ellen szenvedte el – visszafogottan kezdett, a vendégcsapat gyorsan magához ragadta a kezdeményezést, igaz, helyzetet nem igazán tudott kialakítani.

A középpontba végül a sérüléséből felépült Nico Schlotterbeck került: a Dortmund védője előbb rendkívül durva belépővel vétette észre magát – végül csak sárga lapot kapott –, majd a 26. percben megszerezte a házigazdának a vezetést. A 26 esztendős német válogatott futballista Daniel Svensson szabadrúgása után fejelt Harry Kane-t és Dayot Upamecanót megelőzve a bal alsó sarokba (1-0). A Dortmund ezzel megdöntötte a klubrekordot, korábban sosem fordult még elő, hogy a csapat az első 24 Bundesliga-meccse mindegyikén betaláljon.

Hogy mennyire nehéz feladat várt a Bayernre, jól jelzi, hogy a mostani Bundesliga-idényben a forduló előtt egyedül a Dortmund nem kapott ki hazai pályán – igaz, ugyanez a bajorokról is elmondható volt az idegenbeli szereplést tekintve. Az eddig kíméletlen támadógépezetet azonban nagyszerűen semlegesítette a BVB, amely egyedül amiatt bosszankodhatott az első félidőben, hogy sérülés miatt elveszítette Emre Cant.

A Bayern München nyerte a fordulatok csatáját

A fordulást követően eggyel magasabb fokozatba kapcsolt a Bayern, és ennek gyorsan meglett az eredménye: az 54. percben Joshua Kimmich ívelt a védelem mögé, Serge Gnabry kapásból középre fejelte a labdát, amit Harry Kane lőtt az ötösről a jobb alsó sarokba (1-1). Az angol kiválóság a 44. gólját jegyezte idénybeli 37. tétmérkőzésén, ezzel beállította egyéni legjobbját: szintén a Bayernben 45 találkozón 44-szer volt eredményes a 2023–2024-es évadban.

És nem kellett sokat várni a rekorddöntésre sem, a 70. percben a hazaiak gólját szerző Schlotterbeck hozott össze tizenegyest, Kane pedig a 24. (!) tizenegyesét is értékesítette a Bundesligában, egyúttal megszerezte a 30. találatát a bajnokságban (1-2). Gregor Kobel érezte az irányt, de hárítani nem tudott.

A Dortmundnak innen még volt visszaút, a 83. percben az első hazai találatnál gólpasszt jegyző Svensson lőtt látványos gólt Marcel Sabitzer jobbról érkező beadása után (2-2). A slusszpoén viszont csak ezután jött, nem sokkal később Kimmich vágott a kapuba egy lepattanót, és erre már nem volt válaszuk a hazaiaknak (2-3).

A Bayern München tíz fordulóval a vége előtt tizenegy pontra növelte a két csapat közötti különbséget, s még ha matematikailag maradt is esélyük a fekete-sárgáknak, nagyon nehéz elképzelni, hogy a bajorok ekkora előnyről elbuknák az aranyérmet.

Bundesliga, 24. forduló

Péntek:

  • Augsburg–Köln 2-0 (0-0)

Szombat:

  • Hoffenheim–St. Pauli 0-1 (0-1)
  • Mönchengladbach–Union Berlin 1-0 (0-0)
  • Bayer Leverkusen–Mainz 1-1 (0-0)
  • Werder Bremen–Heidenheim 2-0 (0-0)
  • Borussia Dortmund–Bayern München 2-3 (1-0)

Vasárnap:

  • VfB Stuttgart–Wolfsburg 15.30 (tv: Arena4)
  • Eintracht Frankfurt–Freiburg 17.30 (tv: Arena4)
  • Hamburg–RB Leipzig 19.30 (tv: Arena4)

A Bundesliga állását megtekintheti ide kattintva

 

