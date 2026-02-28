Az utolsó pillanatokban jött a dráma Schäfer Andrásék bajnokiján

Az Union Berlin Schäfer Andrással a soraiban az előző fordulóban megszerezte az első győzelmét 2026-ban, a magyar válogatott középpályás a mezőny egyik legjobbja volt a Bayer Leverkusen ellen 1-0-ra megnyert mérkőzésen. A 26 esztendős futballista a Borussia Mönchengladbach ellen is bekerült a kezdőcsapatba.

Schäfer András végig a pályán volt a Borussia Mönchengladbach ellen Fotó: Fabian Strauch/DPA/AFP

Schäfer András lövése jelentett egyedül veszélyt

A múlt héten hétmeccses nyeretlenségét megszakító Union Berlin óriási nyomás alatt volt a Mönchengladbach elleni első félidőben, a hazaiak tízszer próbálkoztak kapura lövéssel, ráadásul a helyzetek minőségére sem lehetett panasz (1,23-as xG). A berliniek két kísérletből csupán egyszer találták el a kaput, éppen Schäfer révén, ám Moritz Nicolasnak nem okozott gondot a hárítás. A magyar légiós hasznosan futballozott az első játékrészben, s kiharcolt egy sárga lapos figyelmeztetést is – Joe Scally húzta őt vissza.

A fordulás után sem változtak az erőviszonyok: a 65. percben végül megtörte a jeget a Mönchengladbach, ám Kevin Diks gólját les miatt érvénytelenítette a VAR. Érdemes megemlíteni: a Mönchengladbach visszafogott teljesítménye támadásban nem meglepő, a szombatit megelőző 23 bajnokin mindössze 26 gólt szerzett a csapat, ilyen rossz mutatója 19 éve nem volt a gárdának.

Hogy mégsem lett gól nélküli döntetlen, arról a vendégek védelme is tett, amely összehozott egy tizenegyest a négyperces ráadás legvégén, és mivel Diks nem hibázta el a büntetőt, a hazaiak begyűjtötték a három pontot (1-0).

Az Union Berlin – amelyben Schäfer végig a pályán volt – fontos pontokat bukott a kiesés elől menekülő riválisa otthonában: már csak hat pont az előnye a rájátszást jelentő 16. helyen álló Werder Bremen előtt.