Az iráni állami Al-Alam TV jelentése szerint Ali Hamenei, Irán legfelsőbb vezetője várhatóan perceken belül beszédet mond a nemzethez.
Ali Hamenei felszólalása várható, miközben eltérő hírek láttak napvilágot róla
Irán legfelsőbb vezetője hamarosan beszédet mondhat.
A bejelentés órákkal azután érkezett, hogy az Egyesült Államok és Izrael összehangolt légicsapásokat hajtott végre iráni célpontok ellen.
További Külföld híreink
Korábban olyan hírek is megjelentek, amelyek szerint Hamenei egy izraeli támadásban életét vesztette, ugyanakkor Abbász Aragcsi az NBC Newsnak nyilatkozva azt mondta, hogy Hamenei és Maszúd Peszeskján elnök is életben van – számolt be az APA.
Borítókép: Ali Hamenei (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Rakétatámadás után lángba borult egy dubaji luxushotel + videó
A feszültség Dubajig is elért.
„Ma reggeltől új helyzet van a világon, amit önök tesznek, az dupla bűn!” – kőkemény üzenetet küldött Zelenszkijnek Szijjártó Péter
A közel-keleti biztonsági helyzet romlásának és az Irán elleni támadásoknak súlyos következményei lehetnek a globális energiapiac működésére és az energiaárak alakulására világszerte – hangsúlyozta.
Fényes nappal, a saját kertjében rontott rá a medve egy férfira
Az áldozatot súlyos sérülésekkel szállították kórházba, az agresszív állatot később kilőtték.
A Mercosur-megállapodással Brüsszel cserbenhagyta az európai gazdákat
Győri Enikő közösségi oldalán reagált.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Rakétatámadás után lángba borult egy dubaji luxushotel + videó
A feszültség Dubajig is elért.
„Ma reggeltől új helyzet van a világon, amit önök tesznek, az dupla bűn!” – kőkemény üzenetet küldött Zelenszkijnek Szijjártó Péter
A közel-keleti biztonsági helyzet romlásának és az Irán elleni támadásoknak súlyos következményei lehetnek a globális energiapiac működésére és az energiaárak alakulására világszerte – hangsúlyozta.
Fényes nappal, a saját kertjében rontott rá a medve egy férfira
Az áldozatot súlyos sérülésekkel szállították kórházba, az agresszív állatot később kilőtték.
A Mercosur-megállapodással Brüsszel cserbenhagyta az európai gazdákat
Győri Enikő közösségi oldalán reagált.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!