Ali Hamenei felszólalása várható, miközben eltérő hírek láttak napvilágot róla

Korábban olyan hírek is megjelentek, amelyek szerint Hamenei egy izraeli támadásban életét vesztette, ugyanakkor Abbász Aragcsi az NBC Newsnak nyilatkozva azt mondta, hogy Hamenei és Maszúd Peszeskján elnök is életben van – számolt be az APA.

Borítókép: Ali Hamenei (Fotó: AFP)