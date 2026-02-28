Irán meglépte: vége az olajszállításnak, lezárták a Hormuzi-szoros

Az Európai Unió Aspides nevű haditengerészeti missziójának egyik tisztviselője szombaton arról számolt be, hogy a térségben közlekedő hajók VHF-rádióüzeneteket kaptak az iráni Forradalmi Gárdától, amelyek szerint „egyetlen hajó sem haladhat át a Hormuzi-szoroson”. A Reuters beszámolója szerint a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonalának számító szoros köti össze a legnagyobb Öböl menti olajtermelő országokat – köztük Szaúd-Arábiát, Iránt, Irakot és az Egyesült Arab Emírségeket – az Ománi-öböllel és az Arab-tengerrel - írja a Világgazdaság.

A Hormuzi-szoros kulcsfontosságú pontja a nemzetközi olajszállításnak, Irán tartja ellenőrzése alatt/Fotó: NASA

A cikk azt írja, hogy a névtelenséget kérő tisztviselő a Reutersnek úgy nyilatkozott:

Irán hivatalosan nem erősítette meg, hogy ilyen tartalmú utasítást adott volna ki. Teherán évek óta fenyeget azzal, hogy lezárja a szűk tengeri átjárót, amennyiben támadás éri az Iráni Iszlám Köztársaságot.

A Barátság kőolajvezeték fontossága megkétszereződik

A közösségi oldalára feltöltött videójában Orbán Viktor arra az újságírói kérdésre, hogy az iráni háború hogyan érinti Magyarországot, azt válaszolta, hogy nagy mennyiségű olajat szállít a világnak Irán, és ha háború van, akkor nem szállít. Továbbá egy nagyon fontos tengeri átjárót ellenőriz Irán. Úgy fogalmazott:

De mit jelent mindez? Hogy sokkal kevesebb kőolaj kerül a világpiacra, ez árnövekedést eredményez, ezt valahogy ki kell védenünk.

Orbán Viktor hozzátette, ezért lenne fontos az orosz olaj a Barátság kőolajvezetéken. „Súlyos háború előtt állunk, ez meg fogja bénítani az ottani olajkitermelést és szállítást. Könnyen lehet, hogy a Barátság kőolajvezeték fontossága az iráni háború miatt a kétszeresére nő – mondta.

Szijjártó Péter úgy fogalmazott: duplán bűnnek számít az, hogy Ukrajna egy eddig megbízhatóan működő, kiszámítható, Magyarország számára kulcsfontosságú szállítási útvonalat blokkol.

Szombat reggel Izrael megelőző támadást indított Irán ellen. Amerika részt vett a támadásban – ezt Donalt Trump amerikai elnök erősítette meg. Elemzők szerint az olaj szempontjából Irán válaszlépése akár fontosabb is lehet, mint maga a csapás. Három fő forgatókönyvvel számolnak az iráni konfliktus kapcsán: