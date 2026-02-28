Rendkívüli

Orbán Viktor: Megemeltük a terrorfenyegetettség készültségi szintjét + videó

olajexportolajszállításHormuzi-szoros

Irán meglépte: vége az olajszállításnak, lezárták a Hormuzi-szoros

Bekövetkezhetett a válaszlépés, az iráni Forradalmi Gárda állítólag figyelmeztette a térségben haladó hajókat, hogy senki sem kelhet át a Hormuzi-szoroson. A lezárás súlyos következményekkel járhat a globális energiaellátásra és az árakra nézve.

Magyar Nemzet
2026. 02. 28. 18:42
A tankerek nem tudnak átkelni a Hormuzi-szoroson. Fotó: MORTEZA NIKOUBAZL Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Európai Unió Aspides nevű haditengerészeti missziójának egyik tisztviselője szombaton arról számolt be, hogy a térségben közlekedő hajók VHF-rádióüzeneteket kaptak az iráni Forradalmi Gárdától, amelyek szerint „egyetlen hajó sem haladhat át a Hormuzi-szoroson”. A Reuters beszámolója szerint a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonalának számító szoros köti össze a legnagyobb Öböl menti olajtermelő országokat – köztük Szaúd-Arábiát, Iránt, Irakot és az Egyesült Arab Emírségeket – az Ománi-öböllel és az Arab-tengerrel - írja a Világgazdaság. 

Irán
A Hormuzi-szoros kulcsfontosságú pontja a nemzetközi olajszállításnak, Irán tartja ellenőrzése alatt/Fotó: NASA

A cikk azt írja, hogy a névtelenséget kérő tisztviselő a Reutersnek úgy nyilatkozott: 

Irán hivatalosan nem erősítette meg, hogy ilyen tartalmú utasítást adott volna ki. Teherán évek óta fenyeget azzal, hogy lezárja a szűk tengeri átjárót, amennyiben támadás éri az Iráni Iszlám Köztársaságot.

 

A Barátság kőolajvezeték fontossága megkétszereződik

A közösségi oldalára feltöltött videójában Orbán Viktor arra az újságírói kérdésre, hogy az iráni háború hogyan érinti Magyarországot, azt válaszolta, hogy nagy mennyiségű olajat szállít a világnak Irán, és ha háború van, akkor nem szállít. Továbbá egy nagyon fontos tengeri átjárót ellenőriz Irán. Úgy fogalmazott: 

De mit jelent mindez? Hogy sokkal kevesebb kőolaj kerül a világpiacra, ez árnövekedést eredményez, ezt valahogy ki kell védenünk.

Orbán Viktor hozzátette, ezért lenne fontos az orosz olaj a Barátság kőolajvezetéken. „Súlyos háború előtt állunk, ez meg fogja bénítani az ottani olajkitermelést és szállítást. Könnyen lehet, hogy a Barátság kőolajvezeték fontossága az iráni háború miatt a kétszeresére nő – mondta.

Szijjártó Péter úgy fogalmazott: duplán bűnnek számít az, hogy Ukrajna egy eddig megbízhatóan működő, kiszámítható, Magyarország számára kulcsfontosságú szállítási útvonalat blokkol.

Szombat reggel Izrael megelőző támadást indított Irán ellen. Amerika részt vett a támadásban – ezt Donalt Trump amerikai elnök erősítette meg. Elemzők szerint az olaj szempontjából Irán válaszlépése akár fontosabb is lehet, mint maga a csapás. Három fő forgatókönyvvel számolnak az iráni konfliktus kapcsán: 

  • egy korlátozott csapás esetén az olajárak csak átmenetileg ugranának meg, majd stabilizálódnának. 
  • Tartós drágulást az iráni export tartós kiesése vagy a regionális infrastruktúra sérülése hozhatna, a Goldman Sachs szerint napi egymillió hordó egyéves kiesése mintegy 8 dolláros áremelkedést okozna - írja a Világgazdaság. 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekrost andrea

Bizony…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.