agráriumkárrendezésgabona

Befejeződött a Bászna Gabona Zrt. károsultjainak állami kárrendezése

A kormány kiemelt jelentőségűvé nyilvánította a Bászna Gabona Zrt. felszámolását, így a megkárosított gazdák gyorsabban juthatnak hozzá a nekik járó pénzhez. Nagy István agrárminiszter szombaton bejelentette, befejeződött az állami kárrendezés.

Magyar Nemzet
2026. 02. 28. 14:34
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Befejeződött a Bászna Gabona Zrt károsultjainak az állami kárrendezés - jelentette a közösségi portálon Nagy István agrárminiszter. Kiemelte: az összes kkv-nak minősülő gazdálkodó pozitív döntést kapott az agrárkamarától.  Összesen 581 esetben adtak helyt a kárigénynek. A kár mértékét tekintve 6 milliárd 531 millió forintot jelent. A Magyar Államkincstár már folyósított 6 milliárd 21 millió forintot, a fennmaradó összeg napokon belül megérkezhet az érintettek számlájára. A Bászna-ügy a végéhez közeledik.

Bászna, gabona, kárrendezés
Az állami kárrendezés befejeződött a Bászna Gabona Zrt ügyben/Fotó: Facebook, a Bászna Gabona Zrt. közösségi oldala

A miniszter úgy fogalmazott: a kormány gyors beavatkozásának köszönhetően másfél hónap alatt a pénzükhöz jutottak a károsultak. Ez lényegesen gyorsabb volt, mintha a hagyományos felszámolási eljárásban kellett volna az igényket érvényesíteni.

 Megígértük, hogy senkit sem hagyunk az út szélén, és tartottuk is a szavunkat. A tavaszi munkálatokhoz szükséges pénz a gazdák rendelkezésére áll.

Az elkövető pedig a börtönbe várhatja a büntető eljárás következő szakaszát - tette hozzá. A miniszter azt is jelezte, hogy a következő héten a kormányhoz fordul a Bászna Zrt. alkalmazottainak elmaradt fizetése miatt, mert a csőd a munkavállalókat is súlyosan érintette. A miniszter kezdeményezi, hogy ne kelljen kivárni a munkavállalóknak a hosszas bírósági procedúrát, hanem a bérgaranciaalapból fizessék ki az őket jogosan megillető, de elmaradt béreket. 

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a kormány kiemelt jelentőségűvé nyilvánította a Bászna Gabona Zrt. felszámolását, így a megkárosított gazdák gyorsabban juthatnak hozzá a nekik járó pénzhez. A kormány már korábban is egyértelművé tette: nem engedi, hogy felelőtlen gazdálkodás miatt a terményüket beszállító gazdák munkája kárba vesszen vagy a következő termelési ciklus kerüljön veszélybe. 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektisza

Nem könnyű…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.