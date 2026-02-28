Befejeződött a Bászna Gabona Zrt. károsultjainak állami kárrendezése

Befejeződött a Bászna Gabona Zrt károsultjainak az állami kárrendezés - jelentette a közösségi portálon Nagy István agrárminiszter. Kiemelte: az összes kkv-nak minősülő gazdálkodó pozitív döntést kapott az agrárkamarától. Összesen 581 esetben adtak helyt a kárigénynek. A kár mértékét tekintve 6 milliárd 531 millió forintot jelent. A Magyar Államkincstár már folyósított 6 milliárd 21 millió forintot, a fennmaradó összeg napokon belül megérkezhet az érintettek számlájára. A Bászna-ügy a végéhez közeledik.

Az állami kárrendezés befejeződött a Bászna Gabona Zrt ügyben/Fotó: Facebook, a Bászna Gabona Zrt. közösségi oldala

A miniszter úgy fogalmazott: a kormány gyors beavatkozásának köszönhetően másfél hónap alatt a pénzükhöz jutottak a károsultak. Ez lényegesen gyorsabb volt, mintha a hagyományos felszámolási eljárásban kellett volna az igényket érvényesíteni.

Megígértük, hogy senkit sem hagyunk az út szélén, és tartottuk is a szavunkat. A tavaszi munkálatokhoz szükséges pénz a gazdák rendelkezésére áll.

Az elkövető pedig a börtönbe várhatja a büntető eljárás következő szakaszát - tette hozzá. A miniszter azt is jelezte, hogy a következő héten a kormányhoz fordul a Bászna Zrt. alkalmazottainak elmaradt fizetése miatt, mert a csőd a munkavállalókat is súlyosan érintette. A miniszter kezdeményezi, hogy ne kelljen kivárni a munkavállalóknak a hosszas bírósági procedúrát, hanem a bérgaranciaalapból fizessék ki az őket jogosan megillető, de elmaradt béreket.

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a kormány kiemelt jelentőségűvé nyilvánította a Bászna Gabona Zrt. felszámolását, így a megkárosított gazdák gyorsabban juthatnak hozzá a nekik járó pénzhez. A kormány már korábban is egyértelművé tette: nem engedi, hogy felelőtlen gazdálkodás miatt a terményüket beszállító gazdák munkája kárba vesszen vagy a következő termelési ciklus kerüljön veszélybe.