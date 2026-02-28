A Wizz Air felfüggesztette egyes járatait - több desztináció érintett

A közel-keleti helyzet eszkalálódása miatt a Wizz Air azonnali hatállyal felfüggesztette minden izraeli, dubaji, abu-dzabi, és ammani járatát. Az intézkedés legalább március 7-ig érvényben marad - közölte a vállalat.

A Wizz Air felfüggesztette több járatát az iráni háború miatt/Fotó: Shutterstock

A légitársaság külső szakértők bevonásával folyamatosan elemzi a biztonsági helyzetet, állandó kapcsolatban áll a helyi és nemzetközi légiközlekedési, biztonsági és kormányzati szervezetekkel. Az üzemeléssel kapcsolatos döntéseket folyamatosan felülvizsgálja és menetrendjét az aktuális helyzethez alakítja. A Wizz Air számára utasai, személyzete és repülőgépeinek biztonsága minden helyzetben a legfontosabb. A légitársaság köszöni érintett utasai megértését, őket a haza- és kijutási lehetőségekről az ügyfélszolgálat közvetlenül értesíti.

